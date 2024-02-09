Зеленский "рискует ошибиться", уволив Залужного, — The Economist

Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: UKRINFORM

Увольнение Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины знаменует собой новый и решающий этап в войне. Президент Владимир Зеленский "рискует ошибиться", назначив на должность нового главкома Александра Сырского.

Об этом пишет The Economist в пятницу, 9 февраля.

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"Увольнение генерала Залужного вызывает беспокойство по другой, более важной причине. Это знаменует новый и решающий этап в войне — тот, в котором Зеленский рискует ошибиться", — говорится в материале.

Журналисты утверждают, что к краху отношений между Зеленским и генералом привела смена взглядов президента на то, "как война определит, какой страной должна стать Украина". По мере того как их отношения ухудшались, они тоже начали расходиться во взглядах на то, что делать на поле боя.

"Он (Зеленский — Ред.) и его чиновники испытывали угрозу из-за популярности генерала Залужного", — пишут журналисты.

По мнению издания, одним из рисков для президента будут нарекания, спровоцированное в армии увольнением "любимого командира". Зато Сырский "обладает репутацией человека, который готов вступить в бой с врагом, даже если это будет стоить больших человеческих и технических потерь", пишет издание.

"Он является противоречивой фигурой, вызывающей противоречивую реакцию среди офицеров. Одни восхваляют его профессионализм, другие говорят, что он наводит ужас на подчиненных. Он менее склонен подвергать сомнению приоритеты президента", — говорится в материале.

Самый главный вопрос состоит в том, сможет ли Зеленский воспользоваться отставкой Залужного, чтобы переориентировать свое видение войны, резюмировали журналисты.

Напомним, 8 февраля Президент уволил Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Он поблагодарил его за два года защиты, и предложил ему быть и дальше вместе в составе войск. Вместо Залужного был назначен командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Политолог Игорь Чаленко предположил, что среди причин увольнения главкома вероятно разные взгляды в подходе к мобилизации и боевым действиям.

Украинцы неоднозначно отреагировали на подобные кадровые изменения. Они критикуют президента и требуют вернуть Залужного на должность.

Увольнение Залужного также прокомментировали в Белом доме. Там подчеркнули, что США продолжат поддерживать Украину.