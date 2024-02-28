Зеленський назвав країни, на які може напасти Росія після України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі допущення паузи у війні в Україні під ударом Росії можуть опинитися інші країни. У такому разі загроза зберігатиметься для всієї Європи.

Про це український лідер сказав під час пресконференції з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою у середу, 28 лютого.

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Росія може напасти на інші країни

Президент пояснив, що росіяни роблять висновки на основі тих помилок, що допускали в Україні, тому якщо їм дати можливість та час на "паузу" у війні — РФ здійснюватиме дестабілізацію в інших країнах.

"А це значить, країни менші, а тому під загрозою, я впевнений, і балтійські держави, і Молдова, і балканські держави, всюди, де Радянський Союз мав присутність", — зазначив Зеленський.

Водночас він зауважив, що Росії не вдалося "проковтнути Україну" та подякував партнерам за допомогу в цьому.

"І зараз треба не робити пауз, а посилювати Україну. Тому що Росія точно на цьому не зупиниться", — додав глава держави.

Нагадаємо, експрем'єр Британії Борис Джонсон вважає цілком реальним, що Росія зможе напасти на НАТО. Особливо ймовірність такого сценарію зросте, якщо президент РФ Володимир Путін "досягне успіху в Україні", тому союзникам потрібно виділяти допомогу для ЗСУ.

Також нещодавно міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Росія нарощує свій військовий потенціал та невдовзі може "протестувати НАТО". За його словами, це може статися упродовж наступних трьох-чотирьох років.