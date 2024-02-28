Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Зеленський назвав країни, на які може напасти Росія після України arrow

Зеленський назвав країни, на які може напасти Росія після України

28 лютого 2024 16:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський назвав країни, на які може напасти Росія після України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі допущення паузи у війні в Україні під ударом Росії можуть опинитися інші країни. У такому разі загроза зберігатиметься для всієї Європи.

Про це український лідер сказав під час пресконференції з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою у середу, 28 лютого.

Читайте також:

Росія може напасти на інші країни

Президент пояснив, що росіяни роблять висновки на основі тих помилок, що допускали в Україні, тому якщо їм дати можливість та час на "паузу" у війні — РФ здійснюватиме дестабілізацію в інших країнах.

"А це значить, країни менші, а тому під загрозою, я впевнений, і балтійські держави, і Молдова, і балканські держави, всюди, де Радянський Союз мав присутність", — зазначив Зеленський.

Водночас він зауважив, що Росії не вдалося "проковтнути Україну" та подякував партнерам за допомогу в цьому.

"І зараз треба не робити пауз, а посилювати Україну. Тому що Росія точно на цьому не зупиниться", — додав глава держави.

Нагадаємо, експрем'єр Британії Борис Джонсон вважає цілком реальним, що Росія зможе напасти на НАТО. Особливо ймовірність такого сценарію зросте, якщо президент РФ Володимир Путін "досягне успіху в Україні", тому союзникам потрібно виділяти допомогу для ЗСУ.

Також нещодавно міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Росія нарощує свій військовий потенціал та невдовзі може "протестувати НАТО". За його словами, це може статися упродовж наступних трьох-чотирьох років.

Володимир Зеленський
Європа
Албанія
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів