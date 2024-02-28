Зеленский назвал страны, на которые может напасть Россия после Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае допущения паузы в войне в Украине под ударом России могут оказаться другие страны. В таком случае угроза будет сохраняться для всей Европы.

Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой в среду, 28 февраля.

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Президент объяснил, что россияне делают выводы на основе ошибок, которые допускали в Украине, поэтому если им дать возможность и время на "паузу" в войне — РФ будет осуществлять дестабилизацию в других странах.

"А это значит, страны меньше, а потому под угрозой, я уверен, и балтийские государства, и Молдова, и балканские государства, повсюду, где Советский Союз имел присутствие", — отметил Зеленский.

В то же время он отметил, что России не удалось "проглотить Украину" и поблагодарил партнеров за помощь в этом.

"И сейчас нужно не делать пауз, а усиливать Украину. Потому что Россия точно на этом не остановится", — добавил глава государства.

Напомним, экс-премьер Британии Борис Джонсон считает вполне реальным, что Россия сможет напасть на НАТО. Особенно вероятность такого сценария вырастет, если президент РФ Владимир Путин "добьется успеха в Украине", поэтому союзникам нужно выделять помощь для ВСУ.

Также недавно министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия наращивает свой военный потенциал и вскоре может "протестировать НАТО". По его словам, это может произойти в течение следующих трех-четырех лет.