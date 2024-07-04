Неукомплектовані бригади в Україні — Зеленський назвав кількість

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість бригад, які наразі неукомплектовані через затримку постачання зброї. За його словами, йдеться про 14.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю для Bloomberg.

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Зеленський наголосив, що голосування щодо постачання зброї для України вже відбулося, однак вона досі не на полі бою.

"Ми не можемо просто говорити про контрнаступальні дії. Сьогодні нам потрібно захистити те, що ми маємо. Ми хочемо відповідні контрнаступальні дії, коли ми будемо готові. Ми будемо готові, коли надходить зброя, але її сьогодні немає", — додав глава держави.

Нагадаємо, в ISW заявили, що чим довше Україна чекає від партнерів допомогу з озброєнням, щоб оснастити та розгорнути нові бригади, тим більше у російських військ буде можливостей перешкодити українським зусиллям зосередити нову невикористану бойову силу для майбутніх контрнаступальних операцій.

Також Зеленський заявив, що припинення вогню не буде закінченням війни, а просто заморозить конфлікт. Він вважає що такий розвиток подій надать Росії перевагу.