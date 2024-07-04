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Зеленский назвал количество бригад, которые сейчас неукомплектованные из-за задержки поставок оружия

4 июля 2024 13:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Неукомплектованные бригады в Украине — Зеленский назвал количество
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество бригад, которые сейчас неукомплектованные из-за задержки поставок оружия. По его словам, речь идет о 14.

Об этом украинский лидер сказал в интервью Bloomberg.

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Зеленский подчеркнул, что голосование по поставкам оружия для Украины уже состоялось, однако оно до сих пор не на поле боя.

"Мы не можем просто говорить о контрнаступательных действиях. Сегодня нам нужно защитить то, что мы имеем. Мы хотим соответствующие контрнаступательные действия, когда мы будем готовы. Мы будем готовы, когда поступает оружие, но его сегодня нет", — добавил глава государства.

Напомним, в ISW заявили, что чем дольше Украина ждет от партнеров помощь с вооружением, чтобы оснастить и развернуть новые бригады, тем больше у российских войск будет возможностей помешать украинским усилиям сосредоточить новую неиспользованную боевую силу для будущих контрнаступательных операций.

Также Зеленский заявил, что прекращение огня не будет окончанием войны, а просто заморозит конфликт. Он считает, что такое развитие событий предоставит России преимущество.

Владимир Зеленский оружие украинцы военная помощь Украина контрнаступление ВСУ президент

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