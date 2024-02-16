Затримка допомоги від США — у Кільському інституті запропонували альтернативу

Українські військові. Ілюстративне фото: Генштаб

Експерти Кільського інституту світової економіки заявили, що військова підтримка від Європейського Союзу залишається єдиним варіантом для України у разі припинення постачань зі Сполучених Штатів Америки. Тому країнам Європи необхідно її збільшити у два рази.

Про це йдеться у звіті Інституту у п'ятницю, 16 лютого.

Військова підтримка від Європи

Директор із досліджень Крістоф Требеш заявив, що країни ЄС є одними з найбагатших у світі, але вони не витратили навіть 1% свого ВВП 2021 року на підтримку України.

"З остаточним затвердженням фінансової допомоги ЄС для України вартістю 50 млрд євро фінансова допомога Україні здається забезпеченою. Це набагато менш зрозуміло щодо військової допомоги, де динаміка сповільнилася", — зазначив він.

Підтримка України у лютому. Фото: Кільський інститут

Згідно з останніми даними інституту, зобов'язання США щодо надання допомоги та постачання Україні зупинилися — з огляду на те, що Конгрес США не прийняв жодного нового пакету підтримки.

Що стосується допомоги від Європи — вона навпаки продовжує зростати як з погляду зобов'язань, так і з погляду "розподілу". Йдеться про допомогу, яка була виділена або зарезервована для конкретної мети і має бути відправлена Україні найближчим часом.

Однак нові дані показують великий розрив між обіцяними та фактичними потоками постачань — станом на 15 січня 2024 року ЄС та держави-члени анонсували загалом 144 млрд євро допомоги, але виділили із цієї суми лише 77 млрд євро на конкретні цілі.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу затвердила постанову щодо використання заморожених активів Росії. Прибуток від них передаватимуть на підтримку України.

Також ми писали, що 6 лютого Єврорада та Європарламент досягли попередньої домовленості щодо створення нового єдиного спеціального інструменту, за допомогою якого буде здійснюватися підтримка, відновлення, реконструкція та модернізація України.