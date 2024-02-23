Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Заступник Генсека НАТО назвав велику стратегічну поразку Росії arrow

Заступник Генсека НАТО назвав велику стратегічну поразку Росії

23 лютого 2024 17:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Заступник Генсека НАТО назвав велику стратегічну поразку Росії
Раміна Есхакзай та Мірча Джоане. Фото: Раміна Есхакзай
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Заступник Генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Єнса Столтенберга Мірча Джоане назвав величезний стратегічний провал Росії. За його словами, поки росіяни намагалися запобігти розширенню НАТО, до нього приєдналися ще дві країни.

Про це Джоане сказав під час інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай.

Стратегічна поразка Росії

За словами заступника Генсека НАТО, Фінляндія та Швеція були нейтральними протягом десятиліть. Однак в той час, коли росіяни здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, ці дві важливі країни приєднуються до Альянсу, що є величезним стратегічним провалом для РФ.

null
Мірча Джоане. Фото: Раміна Есхакзай 

"Тепер ми маємо НАТО і Росію. Східний фланг НАТО Баренцеве, Північне, Балтійське, Чорне та Середземне море. То ж Путін зробив протилежне своєму початковому наміру", — зазначив Джоане.

Він зауважив, що президент Росії Володимир Путін хотів змусити НАТО повернутися до свого початкового кордону, однак тепер Альянс став більшим, а у майбутньому до нього приєднається ще й Україна — коли будуть виконані умови.

Раніше у Державному департаменті США прокоментували можливість приєднання України до НАТО цього року. 

А міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні наголосив, що Україна має стати членом НАТО та ЄС, проте це неможливо, поки триває війна.

НАТО
Єнс Столтенберг
інтерв'ю
Раміна Есхакзай
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

10 лютого 2024

07:32 Переможниця шоу "Танці з зірками" закликала українців схаменутися — до чого тут Зеленський

20:13 Авто українців можуть зареєструвати в ТЦК та заборонити пересуватись між областями

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

Актуальне по темі