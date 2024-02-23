Заступник Генсека НАТО назвав велику стратегічну поразку Росії

Раміна Есхакзай та Мірча Джоане. Фото: Раміна Есхакзай

Заступник Генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Єнса Столтенберга Мірча Джоане назвав величезний стратегічний провал Росії. За його словами, поки росіяни намагалися запобігти розширенню НАТО, до нього приєдналися ще дві країни.

Про це Джоане сказав під час інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай.

Стратегічна поразка Росії

За словами заступника Генсека НАТО, Фінляндія та Швеція були нейтральними протягом десятиліть. Однак в той час, коли росіяни здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, ці дві важливі країни приєднуються до Альянсу, що є величезним стратегічним провалом для РФ.

Мірча Джоане. Фото: Раміна Есхакзай

"Тепер ми маємо НАТО і Росію. Східний фланг НАТО Баренцеве, Північне, Балтійське, Чорне та Середземне море. То ж Путін зробив протилежне своєму початковому наміру", — зазначив Джоане.

Він зауважив, що президент Росії Володимир Путін хотів змусити НАТО повернутися до свого початкового кордону, однак тепер Альянс став більшим, а у майбутньому до нього приєднається ще й Україна — коли будуть виконані умови.

Раніше у Державному департаменті США прокоментували можливість приєднання України до НАТО цього року.

А міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні наголосив, що Україна має стати членом НАТО та ЄС, проте це неможливо, поки триває війна.