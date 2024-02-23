Заместитель Генсека НАТО назвал большое стратегическое поражение России
Заместитель Генерального секретаря Североатлантического Альянса Йенса Столтенберга Мирча Джоане назвал огромный стратегический провал России. По его словам, пока россияне пытались предотвратить расширение НАТО, к нему присоединились еще две страны.
Об этом Джоане сказал во время интервью журналистке Рамине Эсхакзай.
Стратегическое поражение России
По словам заместителя Генсека НАТО, Финляндия и Швеция были нейтральны в течение десятилетий. Однако в то время, когда россияне совершили полномасштабное вторжение в Украину, эти две важные страны присоединяются к Альянсу, что является огромным стратегическим провалом для РФ.
"Теперь мы имеем НАТО и Россию. Восточный фланг НАТО Баренцево, Северное, Балтийское, Черное и Средиземное море. Поэтому Путин сделал противоположное своему первоначальному намерению", — отметил Джоане.
Он отметил, что президент России Владимир Путин хотел заставить НАТО вернуться к своей первоначальной границе, однако теперь Альянс стал больше, а в будущем к нему присоединится еще и Украина — когда будут выполнены условия.
Ранее в Государственном департаменте США прокомментировали возможность вступления Украины в НАТО в этом году.
А министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подчеркнул, что Украина должна стать членом НАТО и ЕС, однако это невозможно, пока идет война.
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