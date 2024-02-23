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Заместитель Генсека НАТО назвал большое стратегическое поражение России

23 февраля 2024 17:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Заместитель Генсека НАТО назвал большое стратегическое поражение России
Рамина Эсхакзай и Мирча Джоанне. Фото: Рамина Эсхакзай
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Заместитель Генерального секретаря Североатлантического Альянса Йенса Столтенберга Мирча Джоане назвал огромный стратегический провал России. По его словам, пока россияне пытались предотвратить расширение НАТО, к нему присоединились еще две страны.

Об этом Джоане сказал во время интервью журналистке Рамине Эсхакзай.

Стратегическое поражение России

По словам заместителя Генсека НАТО, Финляндия и Швеция были нейтральны в течение десятилетий. Однако в то время, когда россияне совершили полномасштабное вторжение в Украину, эти две важные страны присоединяются к Альянсу, что является огромным стратегическим провалом для РФ.

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Мирча Джоане. Фото: Рамина Эсхакзай

"Теперь мы имеем НАТО и Россию. Восточный фланг НАТО Баренцево, Северное, Балтийское, Черное и Средиземное море. Поэтому Путин сделал противоположное своему первоначальному намерению", — отметил Джоане.

Он отметил, что президент России Владимир Путин хотел заставить НАТО вернуться к своей первоначальной границе, однако теперь Альянс стал больше, а в будущем к нему присоединится еще и Украина — когда будут выполнены условия.

Ранее в Государственном департаменте США прокомментировали возможность вступления Украины в НАТО в этом году.

А министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подчеркнул, что Украина должна стать членом НАТО и ЕС, однако это невозможно, пока идет война.

НАТО
Йенс Столтенберг
интервью
Рамина Эсхакзай
Россия

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