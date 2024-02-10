Загроза авіації для східних областей — лунає повітряна тривога
10 лютого 2024 01:56
оновлено: 01:59
Запуск ракети в нічне небо. Фото: REUTERS
Повітряна тривога в Україні 10 лютого знову шириться низкою областей. Під загрозою Харківська, Донецька та Одеську. Українців попереджають про небезпеку застосування авіаційного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Військові інформують про активність ворожої тактичної авіації на сході. Таким чином є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Повітряна тривога оголошена в Харківській, Запорізькій та Одеській областях.
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