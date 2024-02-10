Загроза авіації для східних областей — лунає повітряна тривога

Запуск ракети в нічне небо. Фото: REUTERS

Повітряна тривога в Україні 10 лютого знову шириться низкою областей. Під загрозою Харківська, Донецька та Одеську. Українців попереджають про небезпеку застосування авіаційного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога оголошена в Харківській, Запорізькій та Одеській областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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