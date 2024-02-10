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Загроза авіації для східних областей — лунає повітряна тривога

10 лютого 2024 01:56
оновлено: 01:59
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Інна Буряк
редактор
Загроза авіації для східних областей — лунає повітряна тривога
Запуск ракети в нічне небо. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні 10 лютого знову шириться низкою областей. Під загрозою Харківська, Донецька та Одеську. Українців попереджають про небезпеку застосування авіаційного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога оголошена в Харківській, Запорізькій та Одеській областях. 

Мапа повітряної тривоги в Україні 10 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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