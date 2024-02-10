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Угроза авиации для восточных областей — раздается воздушная тревога

10 февраля 2024 01:56
обновлено: 01:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Угроза авиации для восточных областей — раздается воздушная тревога
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 10 февраля снова распространяется по ряду областей. Под угрозой Харьковская, Донецкая и Одесская. Украинцы предупреждают об опасности применения авиационного вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Военные информируют об активности вражеской тактической авиации на востоке. Таким образом, есть угроза применения авиационных средств поражения.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Запорожской и Одесской областях.

Карта воздушной тревоги в Украине 10 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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