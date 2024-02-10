Угроза авиации для восточных областей — раздается воздушная тревога

Запуск ракеты в ночное небо. Фото: REUTERS

Воздушная тревога в Украине 10 февраля снова распространяется по ряду областей. Под угрозой Харьковская, Донецкая и Одесская. Украинцы предупреждают об опасности применения авиационного вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Запорожской и Одесской областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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