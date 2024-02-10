Угроза авиации для восточных областей — раздается воздушная тревога
10 февраля 2024 01:56
обновлено: 01:59
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: REUTERS
Воздушная тревога в Украине 10 февраля снова распространяется по ряду областей. Под угрозой Харьковская, Донецкая и Одесская. Украинцы предупреждают об опасности применения авиационного вооружения.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
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Военные информируют об активности вражеской тактической авиации на востоке. Таким образом, есть угроза применения авиационных средств поражения.
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Запорожской и Одесской областях.
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