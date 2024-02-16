Втік до РФ і закликав до повалення влади в Україні — блогеру повідомили про підозру

Втік блогер. Фото: Офіс Генпрокурора

Київська міська прокуратура повідомила про підозру українському блогеру, який втік до Росії і там закликав до захоплення державної влади України. Експертиза підтвердила, що висловлювання обвинуваченого мають пропагандистський характер.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у п'ятницю, 16 лютого.

Держзрада українського блогера

Обвинувачений, який також є лідером однієї із заборонених в Україні політичних партій, залишив Україну та перебрався до Москви незадовго до масштабного вторгнення Росії.

Проживаючи в Росії, чоловік через Telegram поширював контент, у якому виправдовував збройну агресію проти України.

"Його Telegram-канал має 520 тисяч передплатників, YouTube – канал – понад 50 тисяч. Ці ресурси він використав для поширення антиукраїнських заяв", — повідомили в Офісі Генпрокурора.

Також обвинувачений створив так звану "ініціативну групу для організації зборів українців". Ця група заявила про себе як про "народне представництво" та закликала співробітників правоохоронних органів та державних службовців приєднатися до їхнього руху.

"Висновками експертизи підтверджено, що висловлювання підозрюваного в опублікованих матеріалах мають пропагандистський характер і спрямовані на заклики до насильницької зміни конституційного ладу та виправдання збройної агресії Росії проти України", — додали в Офісі Генпрокурора.

Повідомлення Офісу Генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві викрили чоловіка, який проводив антисемітські стрими у соціальних мережах та виправдовував збройну агресію Росії на території України.

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