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Сбежал в РФ и призывал к свержению власти в Украине — блогеру сообщили о подозрении

16 февраля 2024 17:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сбежал в РФ и призывал к свержению власти в Украине — блогеру сообщили о подозрении
Сбежавший блогер. Фото: Офис Генпрокурора
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Киевская городская прокуратура, сообщила о подозрении украинскому блогеру, который сбежал в Россию и там призывал к захвату государственной власти Украины. Экспертиза подтвердила, что высказывания обвиняемого имеют пропагандистский характер.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в пятницу, 16 февраля.

Госизмена украинского блогера

Обвиняемый, который также является лидером одной из запрещенных в Украине политических партий, покинул Украину и перебрался в Москву незадолго до масштабного вторжения России.

Проживая в России, мужчина через Telegram распространял контент, в котором оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.

"Его Telegram-канал имеет 520 тысяч подписчиков, YouTube – канал – более 50 тысяч. Эти ресурсы он использовал для распространения антиукраинских заявлений", — сообщили в Офисе Генпрокурора.

Также обвиняемый создал так называемую "инициативную группу для организации собрания украинцев". Эта группа заявила о себе как о "народном представительстве" и призвала сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих присоединиться к их движению.

"Выводами экспертизы подтверждено, что высказывания подозреваемого в опубликованных материалах носят пропагандистский характер и направлены на призывы к насильственному изменению конституционного строя и оправданию вооруженной агрессии России против Украины", — добавили в Офисе Генпрокурора.

госизмена
Сообщение Офиса Генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, в  Киеве разоблачили мужчину, который проводил антисемитские стримы в социальных сетях и оправдывал вооруженную агрессию России на территории Украины. 

Ранее в Харькове разоблачили мужчину, который сообщал россиянам дислокацию украинских воинов и расположение систем противовоздушной обороны

Киев
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война в Украине
Россия

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