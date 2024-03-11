Враг вечером ударил по Никополю — есть разрушение

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак / Telegram

Вечером агрессор ударил дроном-камикадзе по Никополю. А ночью из тяжелой артиллерии обстрелял Червоногригоровскую громаду.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак .

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Сергей Лысак сообщил, что кроме Никополя россияне также из тяжелой артиллерии ударили по Красногригоревскому обществу.



В результате вражеских атак были повреждены 6 частных домов, 3 хозяйственные постройки. Изуродованы несколько теплиц, авто и скутер. Задело ЛЭП и газопровод. Люди не пострадали.

"Люди уцелели", — сообщает глава области.

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак / Telegram

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак / Telegram

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак / Telegram

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак / Telegram

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак / Telegram 1/5 ​ 5

Напомним, что ночью вражеские беспилотники попытались прорвать противовоздушную оборону Одесщины.

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