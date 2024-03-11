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Враг вечером ударил по Никополю — есть разрушение

11 марта 2024 08:12
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Враг вечером ударил по Никополю - есть разрушение
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Вечером агрессор ударил дроном-камикадзе по Никополю. А ночью из тяжелой артиллерии обстрелял Червоногригоровскую громаду.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак .

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Последствия обстрела

Сергей Лысак сообщил, что кроме Никополя россияне также из тяжелой артиллерии ударили по Красногригоревскому обществу.

В результате вражеских атак были повреждены 6 частных домов, 3 хозяйственные постройки. Изуродованы несколько теплиц, авто и скутер. Задело ЛЭП и газопровод. Люди не пострадали.

"Люди уцелели", — сообщает глава области.

  • Враг вечером ударил по Никополю — есть разрушение - фото 1
    Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак / Telegram
  • Враг вечером ударил по Никополю — есть разрушение - фото 2
    Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак / Telegram
  • Враг вечером ударил по Никополю — есть разрушение - фото 3
    Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак / Telegram
  • Враг вечером ударил по Никополю — есть разрушение - фото 4
    Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак / Telegram
  • Враг вечером ударил по Никополю — есть разрушение - фото 5
    Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак / Telegram
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Напомним, что ночью вражеские беспилотники попытались прорвать противовоздушную оборону Одесщины.

Также мы писали о том, что РФ применила при обстреле Донбасса новые авиабомбы.

Днепропетровская область
обстрелы
Никополь
дроны

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