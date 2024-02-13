Враг штурмует Бахмутское направление - в ВСУ рассказали детали - ситуация на фронте

Враг штурмует Бахмутское направление — в ВСУ рассказали детали
Российские оккупанты штурмуют Бахмутское направление. Там были уничтожены 78 захватчиков.
Об этом в понедельник, 12 февраля, в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" сказал начальник прессслужбы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.
Ситуация на Бахмутском направлении
В большинстве своем россияне отправляют в атаку подразделения из заключенных "Шторм Z" и "Шторм V".
Евлаш говорит, что на Бахмутском направлении враг активизирует свои действия, в частности возле Богдановки, где оккупанты пытаются под прикрытием дронов и артиллерии идти в наступление малыми штурмовыми группами. Тяжелую технику оккупанты не используют из-за тяжелых погодных условий, пояснил военный.
"Зачастую россияне отправляют вперед подразделения "Шторм Z" и "Шторм V", которых им жалко меньше всего", — добавил Евлаш.
В результате 19 боевых столкновений были убиты и ранены 78 оккупантов, а также ликвидированы БМП и девять беспилотников.
Напомним, оккупанты снова изменили тактику на Бахмутском направлении, вернувшись к использованию механизированных ударных групп.
Добавим, военный эксперт Евгений Дикий рассказал, что ВСУ на левом берегу Херсонской области расширяют плацдарм вдоль Днепра. Сейчас их четыре и очень опасны для врага.
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