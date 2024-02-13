Враг штурмует Бахмутское направление - в ВСУ рассказали детали - ситуация на фронте

Руины Бахмута. Фото: Даниил Павлов

Российские оккупанты штурмуют Бахмутское направление. Там были уничтожены 78 захватчиков.

Об этом в понедельник, 12 февраля, в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" сказал начальник прессслужбы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

Читайте также:

Ситуация на Бахмутском направлении

В большинстве своем россияне отправляют в атаку подразделения из заключенных "Шторм Z" и "Шторм V".

Евлаш говорит, что на Бахмутском направлении враг активизирует свои действия, в частности возле Богдановки, где оккупанты пытаются под прикрытием дронов и артиллерии идти в наступление малыми штурмовыми группами. Тяжелую технику оккупанты не используют из-за тяжелых погодных условий, пояснил военный.

"Зачастую россияне отправляют вперед подразделения "Шторм Z" и "Шторм V", которых им жалко меньше всего", — добавил Евлаш.

В результате 19 боевых столкновений были убиты и ранены 78 оккупантов, а также ликвидированы БМП и девять беспилотников.

Напомним, оккупанты снова изменили тактику на Бахмутском направлении, вернувшись к использованию механизированных ударных групп.

Добавим, военный эксперт Евгений Дикий рассказал, что ВСУ на левом берегу Херсонской области расширяют плацдарм вдоль Днепра. Сейчас их четыре и очень опасны для врага.