Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Враг штурмует Бахмутское направление — в ВСУ рассказали детали arrow

Враг штурмует Бахмутское направление — в ВСУ рассказали детали

13 февраля 2024 02:07
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Враг штурмует Бахмутское направление - в ВСУ рассказали детали - ситуация на фронте
Руины Бахмута. Фото: Даниил Павлов
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Российские оккупанты штурмуют Бахмутское направление. Там были уничтожены 78 захватчиков.

Об этом в понедельник, 12 февраля, в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" сказал начальник прессслужбы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

Читайте также:

Ситуация на Бахмутском направлении

В большинстве своем россияне отправляют в атаку подразделения из заключенных "Шторм Z" и "Шторм V".

Евлаш говорит, что на Бахмутском направлении враг активизирует свои действия, в частности возле Богдановки, где оккупанты пытаются под прикрытием дронов и артиллерии идти в наступление малыми штурмовыми группами. Тяжелую технику оккупанты не используют из-за тяжелых погодных условий, пояснил военный.

"Зачастую россияне отправляют вперед подразделения "Шторм Z" и "Шторм V", которых им жалко меньше всего", — добавил Евлаш.

В результате 19 боевых столкновений были убиты и ранены 78 оккупантов, а также ликвидированы БМП и девять беспилотников.

Напомним, оккупанты снова изменили тактику на Бахмутском направлении, вернувшись к использованию механизированных ударных групп.

Добавим, военный эксперт Евгений Дикий рассказал, что ВСУ на левом берегу Херсонской области расширяют плацдарм вдоль Днепра. Сейчас их четыре и очень опасны для врага.

ВСУ
оккупанты
Бахмут
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме