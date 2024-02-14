Ситуация в Авдеевке – враг продолжает штурмовать Авдеевку – в DeepState заявили об ухудшении ситуации

Развалины дома в Адеевке. Фото: AFP

Российские оккупанты продолжают давить на Авдеевку Донецкой области. Они штурмуют населенный пункт, имеющий важное логистическое значение для ВСУ, с севера и юга.

Об этом сообщили аналитики DeepState во вторник, 13 февраля.

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Ситуация в Адеевке и окрестностях. Фото: DeepState

Ситуация вокруг Авдеевки — кто удерживает позиции

"У к*цапов есть два союзника — генерал мороз и полковник туман. Именно этими факторами московиты часто пользуются, проводя штурмы, где последний сыграл важную роль в последние дни в битве за Авдеевку", — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, 10-11 февраля захватчики, пользуясь непогодой, — Авдеевку и окрестности накрыл туман, начал штурмовые действия во многих местах.

Кроме того, 12 февраля происходило наполнение личным составом. Более того, одна вражеская ВОВ почти доехала до Индустриального проспекта.

"Сегодня уроды усилили давление. В частности, атакуя Зенит, атаки на который были отбиты, в отличие от флангов. На севере к*цапы продавливают район дач и автобазы. Таким образом уродам удалось перерезать трассу, которую и так было опасно использовать", — добавили в DeepState.

Аналитики не скрывают, что ситуация в Авдеевке ухудшается каждый день. Логистика полностью находится под огненным контролем врага, поэтому заехать или уехать из города невозможно.

"Следует принимать решения, которые в первую очередь сохранят самое ценное — жизнь бойцов, и не превращать Авдеевку в очередную "крепость" с песнями и стихами", — резюмировали эксперты.

Напомним, в Авдеевке ситуация остается напряженной по всей линии вокруг города, российские оккупанты бросают туда большое количество своих ресурсов.

В то же время битва за Авдеевку продолжается, но российские войска за последние недели сумели продвинуться по нескольким направлениям.