Военные преступления России - сколько детей убили оккупанты в Украине

Детские игрушки возле разрушенного дома. Фото иллюстративный: hronikers

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия убила 523 детей. Еще 1218 детей получили ранения. Эти данные не окончательны.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора пятницу, 9 февраля.

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"Более 1741 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 9 февраля 2024 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 523 ребенка погибли и более 1218 получили ранения разной степени тяжести", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что это не окончательные данные. Продолжается работа по установлению количества погибших детей в местах ведения боевых действий, на временно захваченных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 509, Харьковской — 328, Херсонской — 146, Киевской — 130, Днепропетровской — 111, Николаевской — 101, Запорожской — 100, Черниговской — 72, Луганской — 67.