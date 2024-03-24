Ночью враг обстрелял Днепропетровщину — жители области оставались без света и тепла

Последствия обстрелов Никополя. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на воскресенье, 24 марта, атаковали ударными БпЛА Днепропетровскую область. Из-за падения обломков были повреждены теплосети и линия электропередач в Кривом Роге.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Так, из-за перепада напряжения в результате повреждения линии электропередач в Кривом Роге отключили несколько котельных.

Поэтому без тепла остались шесть больниц, более полутора сотен учебных заведений и 3000 домов, где проживают 76 тыс. человек.

"В одном из медучреждений были перебои с электроснабжением. Его возобновили", — уточнил глава ОВА.

В настоящее время идет работа аварийно-восстановительных бригад.

В то же время враг атаковал критическую инфраструктуру в Никопольском районе. Там обломки сбитого дрона повредили энергообъект.

В результате без света оставались более 3000 абонентов в Никополе и более 6400 в районе. В настоящее время электроснабжение уже возобновлено.

Кроме того, россияне дважды обстреляли Никопольский район тяжелой артиллерии — пострадали Марганец и Покровская сельская громада.

"К счастью, везде обошлось без погибших и пострадавших", — добавил Лысак.

Скриншот сообщения Лысака

Последствия обстрела Кривого Рога 24 марта

По словам мэра города Александра Вилкула, в небе над Кривым Рогом силы ПВО сбили семь ударных дронов типа "шахед".

"Но были падения обломков на объекты энергетической инфраструктуры города. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы", — отметил он.

Во избежание гидроударов в Кривом Роге временно остановили работу "Теплоцентрали".

Также часть больниц была переведена на работу от генераторов.

"Котельные "Теплосети", водоканал, городской электротранспорт — в работе. Все службы города, больницы, социальные учреждения — работают", — добавил Вилкул.

Скриншот сообщения Вилкула

Последствия обстрела Никополя 24 марта

По данным главы РВА Евгения Евтушенко, обломками поврежден энергообъект, в результате чего около 10 тыс. абонентов остались без света.

"Электроснабжение уже восстановлено, однако, прошу вас держать заряженными гаджеты, повербанки и восстановить в памяти адреса ближайших пунктов Незламности", — отметил он.

Также россияне совершили два обстрела района из ствольной артиллерии — под удар попали Марганец и населенный пункт Покровской сельской громады.

Скриншот сообщения Евтушенко

Напомним, россияне атаковали ракетами и дронами-камикадзе Львовскую область. В результате обстрела на объекте критической инфраструктуры возник пожар.

Также мы писали, что во время массированной атаки россияне запустили 20 ракет и семь беспилотников по Львовской области. Их целью были объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, враг атаковал ракетами Киев. Обломки сбитой российской цели рухнули на территории жилой застройки в столице.