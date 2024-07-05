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Військовий командир спрогнозував, чим завершиться війна в Україні

5 липня 2024 00:50
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Як може завершитися війна в Україні — коментар військового командира Сергія Варакіна
Сергій Варакін. Фото: neboperemogy.fund
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Кожна війна завершується перемовинами, однак станом на зараз варіанта перемовин між Україною та Росією немає. Незрозуміло, на які поступки піде Україна та погодиться Путін.

Про це в інтерв'ю військовій кореспондентці ТСН Наталії Нагорній у четвер, 4 липня, розповів командир роти снайперів 58-ї бригади Сергій Варакін.

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Варакін вважає, що зараз українці в змозі лише стримувати ворога. Це можливо завдяки допомозі партнерів.

"Усі цивілізовані країни світу нам допомагають, але ми маємо підходити до цього прозоро, постійно показувати країні, хто ми, як ми витрачаємо їхню допомогу, куди йде озброєння, куди йдуть фінанси. У нас не мають бути кожен божий день корупційні скандали з якимось черговим чиновником", — наголосив очільник снайперської роти.

Також військовий додав, що варіант замороження конфлікту Україні не підходить.

"Ящо й можуть бути перемовини, я розумію, що це будуть мега непопулярні методи й домовленості, але я чітко розумію, що хтось їх повинен буде озвучити… З таким сусідом я не думаю, що у нас може бути завершення війни. Вона буде призупинена на якийсь термін, стільки-то там років. Цей сусід, він чомусь постійно думає, що ми маємо бути частиною Росії. Не знаю, з якого переляку", — підсумував Варакін.

Нагадаємо, Путін заявив, що російські війська не припинятимуть вогню. Таке рішення він пояснив своєю невпевненістю в тому, що Україна зробить те ж саме.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню стало б лише замороженням конфлікту, а не фінальною крапкою війни. На його думку, такий розвиток подій надав би Росії перевагу.

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