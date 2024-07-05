Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ВСУ arrow Военный командир спрогнозировал, чем завершится война в Украине arrow

Военный командир спрогнозировал, чем завершится война в Украине

5 июля 2024 00:50
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Как может завершиться война в Украине — комментарий военного командира Сергея Варакина
Сергей Варакин. Фото: neboperemogy.fund
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Каждая война завершается переговорами, однако по состоянию на сегодняшний день варианта переговоров между Украиной и Россией нет. Непонятно, на какие уступки пойдет Украина и согласится Путин.

Об этом в интервью военной корреспондентке ТСН Наталии Нагорной в четверг, 4 июля, рассказал командир роты снайперов 58-й бригады Сергей Варакин.

Читайте также:

Как, по мнению военного командира, завершится война в Украине

Варакин считает, что сейчас украинцы могут только сдерживать врага. Это возможно благодаря помощи партнеров.

"Все цивилизованные страны мира нам помогают, но мы должны подходить к этому прозрачно, постоянно показывать странам, кто мы, как мы тратим их помощь, куда идет вооружение, куда идут финансы. У нас не должны быть каждый божий день коррупционные скандалы с каким-то очередным чиновником", — подчеркнул глава снайперской роты.

Также военный добавил, что вариант заморозки конфликта Украине не подходит.

"Если и могут быть переговоры, я понимаю, что это будут мега непопулярные методы и договоренности, но я четко понимаю, что кто-то их должен будет озвучить… С таким соседом я не думаю, что у нас может быть завершение войны. Она будет приостановлена на какой-то срок, на столько-то там лет. Этот сосед, почему-то постоянно думает, что мы должны быть частью России. Не знаю, с какого перепуга", — подытожил Варакин.

Напомним, Путин заявил, что российские войска не будут прекращать огонь. Такое решение он объяснил своей неуверенностью в том, что Украина сделает то же самое.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня стало бы только заморозкой конфликта, а не финальной точкой войны. По его мнению, такое развитие событий дало бы преимущество России.

война переговоры война в Украине командир

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно