Как может завершиться война в Украине — комментарий военного командира Сергея Варакина

Сергей Варакин. Фото: neboperemogy.fund

Каждая война завершается переговорами, однако по состоянию на сегодняшний день варианта переговоров между Украиной и Россией нет. Непонятно, на какие уступки пойдет Украина и согласится Путин.

Об этом в интервью военной корреспондентке ТСН Наталии Нагорной в четверг, 4 июля, рассказал командир роты снайперов 58-й бригады Сергей Варакин.

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Варакин считает, что сейчас украинцы могут только сдерживать врага. Это возможно благодаря помощи партнеров.

"Все цивилизованные страны мира нам помогают, но мы должны подходить к этому прозрачно, постоянно показывать странам, кто мы, как мы тратим их помощь, куда идет вооружение, куда идут финансы. У нас не должны быть каждый божий день коррупционные скандалы с каким-то очередным чиновником", — подчеркнул глава снайперской роты.

Также военный добавил, что вариант заморозки конфликта Украине не подходит.

"Если и могут быть переговоры, я понимаю, что это будут мега непопулярные методы и договоренности, но я четко понимаю, что кто-то их должен будет озвучить… С таким соседом я не думаю, что у нас может быть завершение войны. Она будет приостановлена на какой-то срок, на столько-то там лет. Этот сосед, почему-то постоянно думает, что мы должны быть частью России. Не знаю, с какого перепуга", — подытожил Варакин.

Напомним, Путин заявил, что российские войска не будут прекращать огонь. Такое решение он объяснил своей неуверенностью в том, что Украина сделает то же самое.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня стало бы только заморозкой конфликта, а не финальной точкой войны. По его мнению, такое развитие событий дало бы преимущество России.