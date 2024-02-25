Військова, яка втратила сина на війні, закликала Захід швидше надати зброю для України

Ветеран війни Людмила Менюк. Фото: скриншот з відео

Жінка-військова, ветеран війни та волонтер Людмила Менюк, яка втратила на війні свого сина та частково зір і слух, звернулася до представників західних країн. За її словами, Україні потрібна зброя, але чим довше її не буде, тим більшими будуть втрати серед українців.

Про це вона сказала під час конференції "Ялтинська європейська стратегія".

Як могила дівчинки врятувала життя жінки-військової

"Я головний сержант штурмової роти, я була на цій великій війні в Сєвєродонецьку та Бахмуті, я бачила, як помирало місто. Коли я бігла на потрібну мені позицію, почався обстріл ворога і мені довелося впасти на землю, щоб мене не зачепили уламки, піднявши очі, я зрозуміла, що мене вберегла могила маленької дівчинки Остапченко Світлани, їй було два роки, її поховали у дворі цього будинку", — розповіла Людмила.

Заклик до західних партнерів

Військова заявила, що хоче донести до всього світу про жах війни. За її словами, в Європі триває війна і воюють українці.

"Ми не просимо вас воювати за нас, але дайте нам боєприпаси, озброєння. Цього ворога можна тільки перемогти, з ним не можна говорити", — зазначила вона.

Нагадаємо, раніше в Данії оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума 247,4 мільйона доларів.

Також ми писали, що Міністерство оборони США розпочне постачання нової військової допомоги для України, як тільки Конгрес ухвалить законопроєкт про надання зброї.