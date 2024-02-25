Военная, которая потеряла сына на войне, призвала Запад быстрее предоставить оружие для Украины

Ветеран войны Людмила Менюк. Фото: скриншот с видео

Женщина-военный, ветеран войны и волонтер Людмила Менюк, которая потеряла на войне своего сына и частично зрение и слух, обратилась к представителям западных стран. По ее словам, Украине нужно оружие, но чем дольше его не будет, тем большими будут потери среди украинцев.

Об этом она сказала на конференции "Ялтинская европейская стратегия".

Как могила девочки спасла жизнь женщины-военной

"Я главный сержант штурмовой роты, я была на этой большой войне в Северодонецке и Бахмуте, я видела, как умирал город. Когда я бежала на нужную мне позицию, начался обстрел врага и мне пришлось упасть на землю, чтобы меня не зацепили осколки, подняв глаза, я поняла, что меня уберегла могила маленькой девочки Остапченко Светланы, ей было два года, ее похоронили во дворе этого дома", — рассказала Людмила.

Призыв к западным партнерам

Военная заявила, что хочет донести до всего мира об ужасе войны. По ее словам, в Европе идет война и воюют украинцы.

"Мы не просим вас воевать за нас, но дайте нам боеприпасы, вооружение. Этого врага можно только победить, с ним нельзя говорить", — отметила она.

Напомним, ранее в Дании объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его общая сумма 247,4 миллионов долларов.

Также мы писали, что Министерство обороны США начнет поставки новой военной помощи для Украины, как только Конгресс примет законопроект о предоставлении оружия.