Як українські військові відбивають штурми росіян на Тернах — у полку "Азов" оприлюднили відео

Уражена військова техніка окупантів. Скриншот відео t.me/azov_media

Українські військовослужбовці продовжують завдавати втрат російським загарбникам. Бійці полку "Азов" оприлюднили відео, на якому зафіксовано, як горить ворожа техніка й тікають окупанти.

Ці кадри опублікували в офіційному Telegram-каналі 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України.

Читайте також:

Що відомо про ураження противника

Військові показали епізод одного з ворожих штурмів на Тернах. Відбити цю атаку вдалося за допомогою ударних дронів і артилерії ще до підступу ворога до позицій піхоти. Нищівного удару окупантам завдали бійці 12-ї бригади спецпризначення "Азов" у взаємодії з 60-ою ОМБр.

"Масовані атаки росіян на позиції Сил оборони під Тернами проводилися щоденно. Коли денні штурми провалювалися, ворог атакував уночі. На ранок ми підрахували знищені цілі. Наші засоби ураження виконували "норму" на цілий день вперед", — розповіли військові.

Нагадаємо, нещодавно бійці 3-ї окремої штурмової бригади ліквідували російську гаубицю МСТА-С вартістю понад 5 мільйонів доларів. Крім того, військові знищили ворожі вантажівки, танк і бронеавтомобіль.

Раніше речник Військово-Морських Сил України Дмитро Плетенчук заявив, що Україна стала провідною країною у сфері застосування морських дронів. Також він назвав кількість російських кораблів, які вдалося уразити Україні.