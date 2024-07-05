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Отражение штурмов на Тернах — бойцы "Азова" показали уничтожение техники врага и бегство оккупантов

5 июля 2024 02:31
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Чекарёва Мария
редактор
Как украинские военные отбивают штурмы россиян на Тернах — в полку "Азов" обнародовали видео
Пораженная военная техника оккупантов. Скриншот видео t.me/azov_media
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинские военнослужащие продолжают наносить урон российским захватчикам. Бойцы полка "Азов" обнародовали видео, на котором зафиксировано, как горит вражеская техника и убегают оккупанты.

Эти кадры опубликовали в официальном Telegram-канале 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

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Военные показали эпизод одного из вражеских штурмов на Тернах. Отбить эту атаку удалось с помощью ударных дронов и артиллерии еще до подступа врага к позициям пехоты. Сокрушительный удар оккупантам нанесли бойцы 12-й бригады спецназначения "Азов" во взаимодействии с 60-й ОМБр.

"Массированные атаки россиян на позиции Сил обороны под Тернами проводились ежедневно. Когда дневные штурмы проваливались, враг атаковал ночью. К утру мы подсчитали уничтоженные цели. Наши средства поражения выполняли "норму" на целый день вперед", — рассказали военные.

Напомним, недавно бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали российскую гаубицу МСТА-С стоимостью более 5 миллионов долларов. Кроме того, военные уничтожили вражеские грузовики, танк и бронеавтомобиль.

Ранее спикер Военно-Морских Сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Украина стала ведущей страной в сфере применения морских дронов. Также он назвал количество российских кораблей, которые удалось поразить Украине.

Донецкая область полк "Азов" ликвидация война в Украине фронт

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