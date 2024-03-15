Вибухи в Конотопі — міська влада повідомляє про обстріли
Російська армія в п'ятницю, 15 березня, обстріляла місто Конотоп Сумської області. Як зазначається, удар було завдано ракетами, тип яких наразі встановлюється.
Про це повідомляє мер міста Артем Семеніхін та Сумська обласна держадміністрація.
В Конотопі пролунали вибухи
За словами міського голови Конотопа, наслідки обстрілу нині продовжують з'ясовуватися.
"На місці ворожого удару по місту Конотоп працюють відповідні рятувальні служби. Наслідки уточнюються", — йдеться в повідомленні чиновника.
Водночас, як додають в СОДА, сьогодні росіяни завдали ракетного удару по міській цивільній інфраструктурі.
"На місці працюють всі необхідні служби", — додали в адміністрації.
Нагадаємо, у Сумській області триває евакуація людей з прифронтових населених пунктів на кордоні з Росією.
Водночас армія Росії також атакувала радіотехнічні об'єкти Сум, Шостки, Білопілля та Тростянця, де було тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення.
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