Вибухи в Конотопі — міська влада повідомляє про обстріли

Вибух у нічному небі. Фото ілюстративне: Pixabay

Російська армія в п'ятницю, 15 березня, обстріляла місто Конотоп Сумської області. Як зазначається, удар було завдано ракетами, тип яких наразі встановлюється.

Про це повідомляє мер міста Артем Семеніхін та Сумська обласна держадміністрація.

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За словами міського голови Конотопа, наслідки обстрілу нині продовжують з'ясовуватися.

"На місці ворожого удару по місту Конотоп працюють відповідні рятувальні служби. Наслідки уточнюються", — йдеться в повідомленні чиновника.

Допис Семеніхіна. Джерело: Артем Семеніхін/Facebook

Водночас, як додають в СОДА, сьогодні росіяни завдали ракетного удару по міській цивільній інфраструктурі.

"На місці працюють всі необхідні служби", — додали в адміністрації.

Джерело: Telegram

Нагадаємо, у Сумській області триває евакуація людей з прифронтових населених пунктів на кордоні з Росією.

Водночас армія Росії також атакувала радіотехнічні об'єкти Сум, Шостки, Білопілля та Тростянця, де було тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення.