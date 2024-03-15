Взрывы в Конотопе — городская власть сообщает об обстрелах

Взрыв в ночном небе. Фото иллюстративное: Pixabay

Российская армия в пятницу, 15 марта, обстреляла город Конотоп Сумской области. Как отмечается, удар был нанесен ракетами, тип которых устанавливается.

Об этом сообщает мэр города Артем Семенихин и Сумская областная госадминистрация.

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По словам Конотопа городского головы, последствия обстрела сейчас продолжают выясняться.

" На месте вражеского удара по городу Конотоп работают соответствующие спасательные службы. Последствия уточняются ", — говорится в сообщении чиновника.

Сообщение Семенихина. Источник: Артем Семенихин/Facebook

В то же время, как добавляют в СОДА, сегодня россияне нанесли ракетный удар по городской гражданской инфраструктуре.

"На месте работают все необходимые службы", — добавили в администрации.

Источник: Telegram

Напомним, в Сумской области идет эвакуация людей из прифронтовых населенных пунктов на границе с Россией.

В то же время армия России также атаковала радиотехнические объекты Сум, Шостки, Белополья и Тростянца, где были временно выведены из строя передатчики телерадиовещания.