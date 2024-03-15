Взрывы в Конотопе — городская власть сообщает об обстрелах
Российская армия в пятницу, 15 марта, обстреляла город Конотоп Сумской области. Как отмечается, удар был нанесен ракетами, тип которых устанавливается.
Об этом сообщает мэр города Артем Семенихин и Сумская областная госадминистрация.
В Конотопе раздались взрывы
По словам Конотопа городского головы, последствия обстрела сейчас продолжают выясняться.
" На месте вражеского удара по городу Конотоп работают соответствующие спасательные службы. Последствия уточняются ", — говорится в сообщении чиновника.
В то же время, как добавляют в СОДА, сегодня россияне нанесли ракетный удар по городской гражданской инфраструктуре.
"На месте работают все необходимые службы", — добавили в администрации.
Напомним, в Сумской области идет эвакуация людей из прифронтовых населенных пунктов на границе с Россией.
В то же время армия России также атаковала радиотехнические объекты Сум, Шостки, Белополья и Тростянца, где были временно выведены из строя передатчики телерадиовещания.
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