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Взрывы в Белгороде призвели к блэкауту в городе — подробности

7 февраля 2024 21:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Взрывы в Белгороде призвели к блэкауту в городе — подробности
Последствия блэкаута в Белгороде. Фото: иллюстративный: скришнот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В российском Белгороде сегодня вечером, 7 февраля, раздались взрывы. В городе несколько "прилетов" из-за объявленной ракетной опасности, в результате чего произошел блэкаут.

Об этом сообщают соцсети.

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По данным российских Telegram-сообществ, одно из попаданий было зафиксировано в автомобильный мост в городском районе Крейда.

В Минобороны России заявили, что в регионе работали средства ПВО, которые "сбили пять запущенных снарядов РСЗО RM-70 Vampire". Из-за взрывов в городе произошел блэкаут.

Взрывы в Белгороде вызвали в городе блэкаут — подробности
Источник: Telegram

Напомним, что ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе планируют провести эвакуацию гражданского населения в города Старый Оскол и Губкин.

В то же время, недавно два многоцелевых истребителя ПКС РФ Су-30 сбросили две авиабомбы ФАБ-250 в Белгородской области , которые удалось обезвредить, эвакуировав 150 человек.

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Бєлгород
Россия
блэкаут

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