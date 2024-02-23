Вибухи в Дніпрі зараз 23 лютого — соцмережі пишуть про заграву від пожежі

Вибухи прогриміли в Дніпрі — безпілотники на місто
Вибухи в Дніпрі зараз 23 лютого пролунали близько 01:15. Після вибуху в одному з районів міста помітили заграву від пожежі. Перед цим моніторингові канали попереджали про політ безпілотників в бік Дніпра та області.
Про це повідомляють соцмережі.
Вибухи в Дніпрі зараз 23 лютого
У Дніпрі лунають вибухи.
За інформацією місцевих моніторингових каналів, у місті видно заграву від пожежі.
Крім того, раніше паблік "Николаевский Ванек" попереджав про проліт безпілотників в бік Дніпра.
Тим часом у Дніпропетровській та інших областях триває повітряна тривога. Небезпека оголошена через загрозу ударних БпЛА.
Оновлено 01:36. ЗМІ повідомляють про вибухи в передмісті Дніпра.
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