Вибухи в Дніпрі зараз 23 лютого — соцмережі пишуть про заграву від пожежі

Пожежа після вибуху вночі. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в Дніпрі зараз 23 лютого пролунали близько 01:15. Після вибуху в одному з районів міста помітили заграву від пожежі. Перед цим моніторингові канали попереджали про політ безпілотників в бік Дніпра та області.

Про це повідомляють соцмережі.

Вибухи в Дніпрі зараз 23 лютого

У Дніпрі лунають вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Дніпро"

За інформацією місцевих моніторингових каналів, у місті видно заграву від пожежі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Дніпро Оперативний. Війна"

Крім того, раніше паблік "Николаевский Ванек" попереджав про проліт безпілотників в бік Дніпра.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Тим часом у Дніпропетровській та інших областях триває повітряна тривога. Небезпека оголошена через загрозу ударних БпЛА.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:36. ЗМІ повідомляють про вибухи в передмісті Дніпра.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Дніпро"

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