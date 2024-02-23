Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Вибухи прогриміли в Дніпрі — безпілотники на місто arrow

Вибухи прогриміли в Дніпрі — безпілотники на місто

23 лютого 2024 01:21
оновлено: 01:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Дніпрі зараз 23 лютого — соцмережі пишуть про заграву від пожежі
Пожежа після вибуху вночі. Ілюстративне фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Дніпрі зараз 23 лютого пролунали близько 01:15. Після вибуху в одному з районів міста помітили заграву від пожежі. Перед цим моніторингові канали попереджали про політ безпілотників в бік Дніпра та області. 

Про це повідомляють соцмережі.

Вибухи в Дніпрі зараз 23 лютого

У Дніпрі лунають вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Дніпро"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Дніпро"

За інформацією місцевих моніторингових каналів, у місті видно заграву від пожежі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Дніпро Оперативний. Війна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Дніпро Оперативний. Війна"

Крім того, раніше паблік "Николаевский Ванек" попереджав про проліт безпілотників в бік Дніпра.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Тим часом у Дніпропетровській та інших областях триває повітряна тривога. Небезпека оголошена через загрозу ударних БпЛА.

Мапа повітряної тривоги в Україні 23 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:36. ЗМІ повідомляють про вибухи в передмісті Дніпра.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Дніпро"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Дніпро"

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

10 лютого 2024

07:32 Переможниця шоу "Танці з зірками" закликала українців схаменутися — до чого тут Зеленський

Актуальне по темі