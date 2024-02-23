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Взрывы прогремели в Днепре - беспилотники на город

23 февраля 2024 01:21
обновлено: 01:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Днепре сейчас 23 февраля - соцсети пишут о зареве от пожара
Пожар после взрыва в ночное время. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Днепре сейчас 23 февраля раздались около 01:15. После взрыва в одном из районов города заметили зарево от пожара. Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о полете беспилотников в сторону Днепра и области.

Об этом сообщают соцсети.

Взрывы в Днепре сейчас 23 февраля

В Днепре раздаются взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Днепр"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Днепр"

По информации местных мониторинговых каналов, в городе видно зарево от пожара.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр Оперативный. Война"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр Оперативный. Война"

Кроме того, ранее паблик "Николаевский Ванек" предупреждал о пролете беспилотников в сторону Днепра.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

В Днепропетровской и других областях продолжается воздушная тревога. Опасность объявлена из-за угрозы ударных БПЛА.

Карта воздушной тревоги в Украине 23 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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