Взрывы в Днепре сейчас 23 февраля - соцсети пишут о зареве от пожара

Пожар после взрыва в ночное время. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Днепре сейчас 23 февраля раздались около 01:15. После взрыва в одном из районов города заметили зарево от пожара. Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о полете беспилотников в сторону Днепра и области.

Об этом сообщают соцсети.

Взрывы в Днепре сейчас 23 февраля

В Днепре раздаются взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Днепр"

По информации местных мониторинговых каналов, в городе видно зарево от пожара.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр Оперативный. Война"

Кроме того, ранее паблик "Николаевский Ванек" предупреждал о пролете беспилотников в сторону Днепра.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

В Днепропетровской и других областях продолжается воздушная тревога. Опасность объявлена из-за угрозы ударных БПЛА.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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