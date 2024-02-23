Взрывы в Днепре сейчас 23 февраля - соцсети пишут о зареве от пожара

Взрывы прогремели в Днепре - беспилотники на город
23 февраля 2024 01:21
обновлено: 01:32
Пожар после взрыва в ночное время. Иллюстративное фото: скриншот
Взрывы в Днепре сейчас 23 февраля раздались около 01:15. После взрыва в одном из районов города заметили зарево от пожара. Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о полете беспилотников в сторону Днепра и области.
Об этом сообщают соцсети.
Взрывы в Днепре сейчас 23 февраля
В Днепре раздаются взрывы.
По информации местных мониторинговых каналов, в городе видно зарево от пожара.
Кроме того, ранее паблик "Николаевский Ванек" предупреждал о пролете беспилотников в сторону Днепра.
В Днепропетровской и других областях продолжается воздушная тревога. Опасность объявлена из-за угрозы ударных БПЛА.
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