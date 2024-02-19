Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow В Украине будут судить двух экс-полицейских из Мариуполя — они перешли на сторону врага arrow

В Украине будут судить двух экс-полицейских из Мариуполя — они перешли на сторону врага

19 февраля 2024 13:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине будут судить двух экс-полицейских из Мариуполя — они перешли на сторону врага
Суд выносит решение. Иллюстративное фото: ГПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине будут судить двух бывших капитанов полиции из Мариуполя Донецкой области. В начале полномасштабного вторжения они перешли на сторону врага.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Telegram в понедельник, 19 февраля.

Двое полицейских перешли на сторону РФ

Двое стражей порядка пренебрегли присягой и перешли на сторону врага — экс-заместитель командира взвода №2 роты полиции особого назначения Донетчины и старший инспектор дежурной части в Мариуполе.

Предатели добровольно трудоустроились в незаконно созданные в оккупированном городе правоохранительные структуры.

"Руководящих должностей для капитанов-предателей не нашлось и они стали "участковыми инспекторами" в Жовтневом и Орджоникидзевском райотделах "Мариупольского городского управления МВД ДНР", — рассказали в прокуратуре.

null
Экс-полицейские. Фото: Донецкая областная прокуратура

Правоохранители рассказали, что коллаборанты в июне и августе 2022 года проводили так называемые фильтрационные мероприятия по отношению к украинцам, которые пересекали КПП в городе — проверяли у них документы, автомобили, багаж и мобильные телефоны.

Кроме того, некоторые граждане после такой "фильтрации" незаконно задерживались оккупантами и подвергались дополнительным допросам.

Также экс-полицейские участвовали в публичных мероприятиях и пропагандистских видеосюжетах в поддержку РФ.

Пока они были освобождены от должностей в Украине и находятся в розыске — злоумышленникам грозит лишение свободы на 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

null
Скриншот сообщения прокуратуры
null
Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, подозреваемому в наведении вражеской ракеты по селу Гроза в Харьковской области инкриминировали еще одно подозрение.

Также мы писали, что в Харьковской области объявили подозрение бывшему полицейскому, работавшему на захватчиков во время оккупации Волчанска.

суд
Мариуполь
госизмена
оккупанты
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

6 февраля 2024

06:10 Некоторые пенсионеры получат надбавки до 570 грн — категории граждан

Актуальное по теме