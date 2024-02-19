В Украине будут судить двух экс-полицейских из Мариуполя — они перешли на сторону врага

Суд выносит решение. Иллюстративное фото: ГПСУ

В Украине будут судить двух бывших капитанов полиции из Мариуполя Донецкой области. В начале полномасштабного вторжения они перешли на сторону врага.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Telegram в понедельник, 19 февраля.

Двое полицейских перешли на сторону РФ

Двое стражей порядка пренебрегли присягой и перешли на сторону врага — экс-заместитель командира взвода №2 роты полиции особого назначения Донетчины и старший инспектор дежурной части в Мариуполе.

Предатели добровольно трудоустроились в незаконно созданные в оккупированном городе правоохранительные структуры.

"Руководящих должностей для капитанов-предателей не нашлось и они стали "участковыми инспекторами" в Жовтневом и Орджоникидзевском райотделах "Мариупольского городского управления МВД ДНР", — рассказали в прокуратуре.

Экс-полицейские. Фото: Донецкая областная прокуратура

Правоохранители рассказали, что коллаборанты в июне и августе 2022 года проводили так называемые фильтрационные мероприятия по отношению к украинцам, которые пересекали КПП в городе — проверяли у них документы, автомобили, багаж и мобильные телефоны.

Кроме того, некоторые граждане после такой "фильтрации" незаконно задерживались оккупантами и подвергались дополнительным допросам.

Также экс-полицейские участвовали в публичных мероприятиях и пропагандистских видеосюжетах в поддержку РФ.

Пока они были освобождены от должностей в Украине и находятся в розыске — злоумышленникам грозит лишение свободы на 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Скриншот сообщения прокуратуры

Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, подозреваемому в наведении вражеской ракеты по селу Гроза в Харьковской области инкриминировали еще одно подозрение.

Также мы писали, что в Харьковской области объявили подозрение бывшему полицейскому, работавшему на захватчиков во время оккупации Волчанска.