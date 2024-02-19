В Украине будут судить двух экс-полицейских из Мариуполя — они перешли на сторону врага
В Украине будут судить двух бывших капитанов полиции из Мариуполя Донецкой области. В начале полномасштабного вторжения они перешли на сторону врага.
Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Telegram в понедельник, 19 февраля.
Двое полицейских перешли на сторону РФ
Двое стражей порядка пренебрегли присягой и перешли на сторону врага — экс-заместитель командира взвода №2 роты полиции особого назначения Донетчины и старший инспектор дежурной части в Мариуполе.
Предатели добровольно трудоустроились в незаконно созданные в оккупированном городе правоохранительные структуры.
"Руководящих должностей для капитанов-предателей не нашлось и они стали "участковыми инспекторами" в Жовтневом и Орджоникидзевском райотделах "Мариупольского городского управления МВД ДНР", — рассказали в прокуратуре.
Правоохранители рассказали, что коллаборанты в июне и августе 2022 года проводили так называемые фильтрационные мероприятия по отношению к украинцам, которые пересекали КПП в городе — проверяли у них документы, автомобили, багаж и мобильные телефоны.
Кроме того, некоторые граждане после такой "фильтрации" незаконно задерживались оккупантами и подвергались дополнительным допросам.
Также экс-полицейские участвовали в публичных мероприятиях и пропагандистских видеосюжетах в поддержку РФ.
Пока они были освобождены от должностей в Украине и находятся в розыске — злоумышленникам грозит лишение свободы на 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, подозреваемому в наведении вражеской ракеты по селу Гроза в Харьковской области инкриминировали еще одно подозрение.
Также мы писали, что в Харьковской области объявили подозрение бывшему полицейскому, работавшему на захватчиков во время оккупации Волчанска.
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