В Украине объявили сбор на 35 морских дронов Sea Baby

Морской дрон Sea Baby. Фото иллюстративное: iTV

В Украине стартовал сбор на 35 морских дронов Sea Baby. Эти беспилотные аппараты хорошо зарекомендовали себя в противостоянии с кораблями российского флота.

Об этом сообщила пресс-служба глобальной инициативы UNITED24 в четверг, 22 февраля.

В Украине средства собирают на 35 морских дронов

"В ноябре 2022 года президент Зеленский объявил о создании флота морских дронов, ставших настоящим ночным кошмаром для российских кораблей. Что ж, сегодня у нас для них хорошие новости!" — говорится в сообщении.

В сотрудничестве с monobank, Сергеем Стерненко и Игорем Лаченковым UNITED24 запустил первый сбор на легендарные морские дроны СБУ — Sea Baby.

Организаторы объяснили, что главная цель — собрать 297,5 миллиона гривен на 35 дронов-лодок, которые уже показали свою эффективность в борьбе с российским флотом.

Насколько эффективны дроны Sea Baby

"В 2022-2023 годах морские дроны поразили девять российских судов, а также Крымский мост, "который невозможно разрушить", — говорится в сообщении.

Sea Baby способен нести 850 килограммов взрывчатки, разгоняться до 90 км/ч и преодолевать расстояние 1000 километров.

Также инициаторы сбора рассказали, что за взнос от 100 гривен можно выиграть одну из 35 карт, на которых лежит по 100 000 грн, а за взнос от 1000 гривен — карту, на которой лежит миллион гривен. Принять участие в розыгрыше можно, перечислив средства на банке партнеров.

"За вклад 8,5 млн грн можно дать лодке имя. Призываем бизнесы приобщаться", — подчеркнули в UNITED24.

Ранее мы сообщали, в Украину доставили четыре уникальных бронированных автомобиля "скорой помощи". Их изготовили по спецзаказу специально для нужд украинской армии.

Тем времен в Украине началась работа по созданию новейшего морского подводного дрона, который сможет вытеснить Черноморский флот из территориальных вод Украины.