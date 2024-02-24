В Швейцарії очільниця міноборони висунула власний проєкт миру між РФ та Україною

Очільниця міноборони Швейцарії Віола Амгерд. Фото: Bloomberg.

Швейцарія сподівається налагодити переговори щодо миру між Росією та Україною до літа. Для цього вона планує створити широкий альянс держав.

Про це заявила міністр оборони Віола Амгерд в інтерв'ю газеті Neue Zuercher Zeitung, повідомляє Bloomberg.

Швейцарія має власне бачення миру

Нація, яка історично залишалася нейтральною в європейських конфліктах, прагне посадити країни за стіл переговорів, щоб покласти край війні. Втім, ці зусилля не дали видимих результатів.

Амгерд і міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс хочуть провести конференцію, яка приведе сторони до миру.

При цьому Амгерд вважає, що Росія не братиме участі в першому раунді дискусій.

За її словами, Швейцарія планує створити "дуже широкий альянс, що складається з країн БРІКС, країн арабського світу та глобального Півдня", — додала вона.

Передусім йдеться про такі країни, як Бразилія, Індія, Китай і Південна Африка.

Як спонукати Росію до переговорів

Глава МЗС Кассіс також намагався заручитися підтримкою "конференції високого рівня", присвяченої Україні, перебуваючи в ООН у Нью-Йорку в п’ятницю.

"Існує низка мирних пропозицій, розроблених різними країнами, включаючи Китай, деякі з яких є відкритими, деякі з них є секретними", — цитує газета його слова.

Він додав, що Швейцарія хоче посадити їх усіх на стіл переговорів і знайти спільні знаменники, а потім поступово примирити Росію та Україну.

Раніше ми повідомляли, що у швейцарському Берні у неділю, 4 лютого, відбувся мітинг Stand with Ukraine.

У січні 2024 року Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Швейцарії. Він провів зустрічі з лідерами країни та взяв участь у форумі Давосу.