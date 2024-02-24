В Швейцарії очільниця міноборони висунула власний проєкт миру між РФ та Україною
Швейцарія сподівається налагодити переговори щодо миру між Росією та Україною до літа. Для цього вона планує створити широкий альянс держав.
Про це заявила міністр оборони Віола Амгерд в інтерв'ю газеті Neue Zuercher Zeitung, повідомляє Bloomberg.
Швейцарія має власне бачення миру
Нація, яка історично залишалася нейтральною в європейських конфліктах, прагне посадити країни за стіл переговорів, щоб покласти край війні. Втім, ці зусилля не дали видимих результатів.
Амгерд і міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс хочуть провести конференцію, яка приведе сторони до миру.
При цьому Амгерд вважає, що Росія не братиме участі в першому раунді дискусій.
За її словами, Швейцарія планує створити "дуже широкий альянс, що складається з країн БРІКС, країн арабського світу та глобального Півдня", — додала вона.
Передусім йдеться про такі країни, як Бразилія, Індія, Китай і Південна Африка.
Як спонукати Росію до переговорів
Глава МЗС Кассіс також намагався заручитися підтримкою "конференції високого рівня", присвяченої Україні, перебуваючи в ООН у Нью-Йорку в п’ятницю.
"Існує низка мирних пропозицій, розроблених різними країнами, включаючи Китай, деякі з яких є відкритими, деякі з них є секретними", — цитує газета його слова.
Він додав, що Швейцарія хоче посадити їх усіх на стіл переговорів і знайти спільні знаменники, а потім поступово примирити Росію та Україну.
Раніше ми повідомляли, що у швейцарському Берні у неділю, 4 лютого, відбувся мітинг Stand with Ukraine.
У січні 2024 року Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Швейцарії. Він провів зустрічі з лідерами країни та взяв участь у форумі Давосу.
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