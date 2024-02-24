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В Швейцарии глава минобороны выдвинула собственный проект мира между РФ и Украиной

24 февраля 2024 23:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Швейцарии глава минобороны выдвинула собственный проект мира между РФ и Украиной
Глава минобороны Швейцарии Виола Амгерд. Фото: Bloomberg.
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Швейцария надеется наладить переговоры по миру между Россией и Украиной до лета. Для этого она намерена создать широкий альянс государств.

Об этом заявила министр обороны Виола Амгерд в интервью газете Neue Zuercher Zeitung, сообщает Bloomberg.

Швейцария имеет собственное видение мира

Нация, исторически остававшаяся нейтральной в европейских конфликтах, стремится посадить страны за стол переговоров, чтобы положить конец войне. Впрочем, эти усилия не принесли видимых результатов.

Амгерд и министр иностранных дел Игнацио Кассис хотят провести конференцию, которая приведет стороны к миру.

При этом Амгерд считает, что Россия не будет участвовать в первом раунде дискуссий.

По ее словам, Швейцария планирует создать "очень широкий альянс, состоящий из стран БРИКС, стран арабского мира и глобального Юга", — добавила она.

Прежде всего, речь идет о таких странах, как Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка.

Как побуждать Россию к переговорам

Глава МИД Кассис также пытался заручиться поддержкой "конференции высокого уровня", посвященной Украине, находясь в ООН в Нью-Йорке в пятницу.

"Существует ряд мирных предложений, разработанных разными странами, включая Китай, некоторые из которых открыты, некоторые из них секретны", — цитирует газета его слова.

Он добавил, что Швейцария хочет посадить их всех за стол переговоров и найти общие знаменатели, а затем постепенно примирить Россию и Украину.

Ранее мы сообщали, что в швейцарском Берне в воскресенье, 4 февраля, прошел митинг Stand with Ukraine.

В январе 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию. Он провел встречи с лидерами страны и принял участие в форуме Давоса.

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Швейцария
Украина
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