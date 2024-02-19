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В ОП назвали спосіб, як допомогти Україні перемогти Росію

19 лютого 2024 15:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В ОП назвали спосіб, як допомогти Україні перемогти Росію
Радник керівник ОП Михайло Подоляк. Фото: DW
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк назвав спосіб, як допомогти Україні перемогти окупантів. За його словами, Росія — це екзистенційний ворог сучасної цивілізації, який скинув маски й маскування та активно атакує.

Про це Михайло Подоляк написав у Telegram у понеділок, 19 лютого.

Війна України проти РФ

Подоляк наголосив, що Україна дала країнам Європи два роки для усвідомлення того, що світ катастрофічно змінився і що у світі є сила, яка хоче в кривавий спосіб "обнулити" правила. 

За його словами, з Росією домовитися не можна, однак можна виграти або програти. 

"Не завтра. А сьогодні. Лише сьогодні. І тепер важливо до кінця усвідомити ключову істину: виграти можна, лише наситивши зброєю Україну, а не прораховуючи сценарії "скільки ми маємо часу на підготовку до прямого боєзіткнення НАТО з РФ". Позбувайтеся ілюзій, прагматично оцінюйте готовність до війни", — додав Подоляк.

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Допис Подоляка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ вийшли з Авдіївки через послаблення військової допомоги нашій державі. Однак, за його словами, ми все повернемо. 

Також на думку Подоляка, ізоляція Росії повинна розпочатися вже зараз та складатися з декількох етапів. Йдеться про виключення РФ зі складу міжнародних організацій та ізоляція дипломатів країни на світовій арені.

Офіс президента
росія
війна
Михайло Подоляк
Україна
окупанти

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