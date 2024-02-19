В ОП назвали спосіб, як допомогти Україні перемогти Росію

Радник керівник ОП Михайло Подоляк. Фото: DW

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк назвав спосіб, як допомогти Україні перемогти окупантів. За його словами, Росія — це екзистенційний ворог сучасної цивілізації, який скинув маски й маскування та активно атакує.

Про це Михайло Подоляк написав у Telegram у понеділок, 19 лютого.

Війна України проти РФ

Подоляк наголосив, що Україна дала країнам Європи два роки для усвідомлення того, що світ катастрофічно змінився і що у світі є сила, яка хоче в кривавий спосіб "обнулити" правила.

За його словами, з Росією домовитися не можна, однак можна виграти або програти.

"Не завтра. А сьогодні. Лише сьогодні. І тепер важливо до кінця усвідомити ключову істину: виграти можна, лише наситивши зброєю Україну, а не прораховуючи сценарії "скільки ми маємо часу на підготовку до прямого боєзіткнення НАТО з РФ". Позбувайтеся ілюзій, прагматично оцінюйте готовність до війни", — додав Подоляк.

Допис Подоляка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ вийшли з Авдіївки через послаблення військової допомоги нашій державі. Однак, за його словами, ми все повернемо.

Також на думку Подоляка, ізоляція Росії повинна розпочатися вже зараз та складатися з декількох етапів. Йдеться про виключення РФ зі складу міжнародних організацій та ізоляція дипломатів країни на світовій арені.