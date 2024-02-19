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В ОП назвали способ, как помочь Украине победить Россию

19 февраля 2024 15:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ОП назвали способ, как помочь Украине победить Россию
Советник руководитель ОП Михаил Подоляк. Фото: DW
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк назвал способ, как помочь Украине победить оккупантов. По его словам, Россия — это экзистенциальный враг современной цивилизации, который сбросил маски и маскировку и активно атакует.

Об этом Михаил Подоляк написал в Telegram в понедельник, 19 февраля.

Война Украины против РФ

Подоляк подчеркнул, что Украина дала странам Европы два года для осознания того, что мир катастрофически изменился и что в мире есть сила, которая хочет кровавым способом "обнулить" правила.

По его словам, с Россией договориться нельзя, но можно выиграть или проиграть.

"Не завтра. А сегодня. Только сегодня. И теперь важно до конца осознать ключевую истину: выиграть можно, только насытив оружием Украину, а не просчитывая сценарии "сколько у нас есть времени на подготовку к прямому боестолкновению НАТО с РФ". Избавляйтесь от иллюзий, прагматично оценивайте готовность к войне", — добавил Подоляк.

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Пост Подоляка. Фото: скриншот

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ вышли из Авдеевки из-за ослабления военной помощи нашему государству. Однако, по его словам, мы все вернем.

Также по мнению Подоляка, изоляция России должна начаться уже сейчас и состоять из нескольких этапов. Речь идет об исключении РФ из состава международных организаций и изоляции дипломатов страны на мировой арене.

Офис президента
россия
война
Михаил Подоляк
Украина
оккупанты

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