В оккупированной Макеевке раздаются взрывы — горит нефтебаза россиян

Пожар на нефтебазе россиян в Макеевке 19 февраля. Фото: скриншот с видео

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области 19 февраля раздались взрывы. В городе загорелась нефтебаза россиян.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в своем Telegram.

Пожар на нефтебазе оккупантов в Макеевке 19 февраля

В Макеевке 19 февраля прогремели мощные взрывы. Незадолго местные сообщили о столбах черного дыма, которые виднеются над всем городом.

В результате стало известно, что произошел "прилет" по нефтебазе россиян, в результате чего вспыхнул сильный пожар.

""Макеевская нефтебазная резня". Так и запишем: 19.02.2024 г." — говорится в сообщении Братчука.

Напомним, 17 февраля в российском городе Ижевск горело промышленное предприятие. Пожар в здании распространился на площадь 2800 квадратных метров.

Несколькими днями ранее, 13 февраля, в Москве произошел пожар на заводе МиГ на Ленинградском проспекте. Там горел реконструированный цех, пристроенный к действующему корпусу завода.

В тот же день в Москве произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Газпромнефти", являющемся основным поставщиком топлива для столичных российских аэропортов.