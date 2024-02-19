В оккупированной Макеевке раздаются взрывы — горит нефтебаза россиян
Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области 19 февраля раздались взрывы. В городе загорелась нефтебаза россиян.
Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в своем Telegram.
Пожар на нефтебазе оккупантов в Макеевке 19 февраля
В Макеевке 19 февраля прогремели мощные взрывы. Незадолго местные сообщили о столбах черного дыма, которые виднеются над всем городом.
В результате стало известно, что произошел "прилет" по нефтебазе россиян, в результате чего вспыхнул сильный пожар.
""Макеевская нефтебазная резня". Так и запишем: 19.02.2024 г." — говорится в сообщении Братчука.
Напомним, 17 февраля в российском городе Ижевск горело промышленное предприятие. Пожар в здании распространился на площадь 2800 квадратных метров.
Несколькими днями ранее, 13 февраля, в Москве произошел пожар на заводе МиГ на Ленинградском проспекте. Там горел реконструированный цех, пристроенный к действующему корпусу завода.
В тот же день в Москве произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Газпромнефти", являющемся основным поставщиком топлива для столичных российских аэропортов.
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