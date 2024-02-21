В оборонном концерне Британии назвали причины задержки военной помощи Украине

Армейский вездеход "Лось" от BAE Sysytems. Фото иллюстративное: оф.сайт BAE Sysytems

В британском оборонном концерне BAE Systems Plc заявили о задержке поставки оружия в Украину из-за давления с целью увеличения снабжения, поскольку армия России перехватывает инициативу на поле боя. Пресс-служба концерна заявила, что ключевой причиной является вспышка других вооруженных конфликтов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Великобритания задерживает поставки оружия в Украину

"Иметь имеющееся оружие для Украины и других зон боевых действий, таких как Ближний Восток, будет тяжело. Мы работаем как можно быстрее, для решения этой проблемы, но нужно время. Четкое представление о требованиях — это то, что нужно отрасли", — заявил изданию гендиректор BAE Sysytems Чарльз Вудберн.

Он добавил, что основная проблема состоит в увеличении необходимых производственных мощностей. Поэтому в BAE Systems открыли новые вакансии, увеличив в прошлом году штат на 6700 человек, а также наращиванием производства военных гусеничных вездеходов "Лось", которые используют ВСУ. Также он отметил, что создание политических разногласий между правительствами стран Запада также задерживает поставки военной помощи Киеву.

Армейский вездеход "Лось", производства BAE Systems, в одном из украинских подразделений. Источник: Милитарный

Напомним, ранее Швеция объявила о предоставлении Украине крупнейшего с начала полномасштабного вторжения пакета военной помощи, стоимостью 683 миллиона долларов.

Канада передаст Украине более 800 многоцелевых беспилотных летательных комплексов SkyRanger R70 для помощи в войне с Россией.