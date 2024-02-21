Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow В оборонном концерне Британии назвали причины задержки военной помощи Украине arrow

В оборонном концерне Британии назвали причины задержки военной помощи Украине

21 февраля 2024 19:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В оборонном концерне Британии назвали причины задержки военной помощи Украине
Армейский вездеход "Лось" от BAE Sysytems. Фото иллюстративное: оф.сайт BAE Sysytems
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В британском оборонном концерне BAE Systems Plc заявили о задержке поставки оружия в Украину из-за давления с целью увеличения снабжения, поскольку армия России перехватывает инициативу на поле боя. Пресс-служба концерна заявила, что ключевой причиной является вспышка других вооруженных конфликтов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Великобритания задерживает поставки оружия в Украину

"Иметь имеющееся оружие для Украины и других зон боевых действий, таких как Ближний Восток, будет тяжело. Мы работаем как можно быстрее, для решения этой проблемы, но нужно время. Четкое представление о требованиях — это то, что нужно отрасли", — заявил изданию гендиректор BAE Sysytems Чарльз Вудберн.

Он добавил, что основная проблема состоит в увеличении необходимых производственных мощностей. Поэтому в BAE Systems открыли новые вакансии, увеличив в прошлом году штат на 6700 человек, а также наращиванием производства военных гусеничных вездеходов "Лось", которые используют ВСУ. Также он отметил, что создание политических разногласий между правительствами стран Запада также задерживает поставки военной помощи Киеву.

В оборонном концерне Британии назвали причины задержки военной помощи.
Армейский вездеход "Лось", производства BAE Systems, в одном из украинских подразделений. Источник: Милитарный

Напомним, ранее Швеция объявила о предоставлении Украине крупнейшего с начала полномасштабного вторжения пакета военной помощи, стоимостью 683 миллиона долларов.

Канада передаст Украине более 800 многоцелевых беспилотных летательных комплексов SkyRanger R70 для помощи в войне с Россией.

оружие
военная помощь
Украина
Великобритания
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

9 февраля 2024
Новость с видео

06:52 Планируете высаживать туи возле дома — эксперты ответили, стоит ли это делать

Актуальное по теме