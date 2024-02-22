В населених пунктах Харківщини лунали вибухи — які наслідки обстрілів

Очільник Харківської ОВА ОЛег Синєгубов. Фото: Харківська ОВА

Росіяни завдали ударів по населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів є руйнування і постраждалі.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у четвер, 22 лютого.

Ворог обстріляв Харківську область

В ОВА повідомили, що артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 у населених пунктів Харківщини. Серед них Синьківка, Дворічна, Іванівка тощо.

Пост Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Окрім того, ворог завдав авіаударів по н.п. Мілове, Вільхуватка, Григорівка, Петропавлівка тощо.

У селі Вільхуватка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу (КАБ) пошкоджено приватний будинок. Інформації щодо потерпілих не надходило.

"Близько о 14:00 в смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу загинув один цивільний. Усі дані та обставини встановлюються", — розповіли в ОВА.

Також ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли села Іванівка Куп'янського району. Внаслідок цього було поранено 52-річного цивільного.

"Протягом доби противник тричі проводив наступальні дії в районі Синьківки та Табаївки. Без успіхів для нього", — повідомили в ОВА.

Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 12,41 га території, знищили 681 вибухонебезпечний предмет.

Армія РФ постійно атакує населені пункти Харківської області.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти завдали ударів по Куп'янську, що на Харківщині. Внаслідок цього загинула одна жінка, її тіло рятувальники деблокували з-під завалів.