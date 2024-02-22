В населенных пунктах Харьковщины раздавались взрывы — какие последствия обстрелов

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Харьковская ОВА

Россияне нанесли удары по населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов есть разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в четверг, 22 февраля.

Враг обстрелял Харьковскую область

В ОВА сообщили, что артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины. Среди них Синьковка, Двуречная, Ивановка и т.д.

Пост Олега Синегубова. Фото: скриншот

Кроме того, враг нанес авиаудары по н.п. Милово, Ольховатка, Григоровка, Петропавловка и др.

В селе Ольховатка Купянского района в результате вражеских обстрелов (КАБ) поврежден частный дом. Информация о пострадавших не поступала.

"Около 14:00 в пгт Двухлетняя Купянского района в результате обстрела погиб один гражданский. Все данные и обстоятельства устанавливаются", — рассказали в ОВА.

Также враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы села Ивановка Купянского района. В результате этого был ранен 52-летний гражданский.

"В течение суток противник трижды проводил наступательные действия в районе Синьковки и Табаевки. Без успехов для него", — сообщили в ОВА.

За сутки на территории Харьковской области группы взрывотехников провели разминирование 12,41 га территории, уничтожили 681 взрывоопасный предмет.

Армия РФ постоянно атакует населенные пункты Харьковской области.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты нанесли удары по Купянску на Харьковщине. В результате погибла одна женщина, ее тело спасатели деблокировали из-под завалов.