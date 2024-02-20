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В МОЗ рзповіли, скільки медзакладів знищили росіяни в Україні за два роки війни

20 лютого 2024 05:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В МОЗ рзповіли, скільки медзакладів знищили росіяни в Україні за два роки війни
Жінка біля пошкодженої будівлі лікарні. Фото ілюстративне: Сорока
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України загарбниками було пошкоджено 1525 медичних закладів. Окрім того, 197 лікарень та поліклінік були зруйновані повністю.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Росія нищить українські медзаклади

"Вже майже два роки російська армія щоденно обстрілює українську цивільну інфраструктуру, в тому числі й медичну. Йдеться про лікарні, амбулаторії, поліклініки, пологові тощо. Зокрема, за цей час внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені 1525 об'єктів медзакладів та ще 197 — зруйновані повністю й відновленню не підлягають", — говориться у повідомленні МОЗ.

В міністерстві також зазначили, що найбільших втрат зазнали медзаклади Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини, Дніпровщини, Херсонщини, Запоріжжя.

У повному обсязі отримати інформацію щодо ступеня руйнування медичних закладів на тимчасово окупованих територіях наразі неможливо.

Також російські загарбники пошкодили 103 автомобілі екстреної медичної допомоги, а також знищили 258 та захопила 125 карет швидкої допомоги.

Раніше ми розповідали, що у мережі показали жахливі умови в отоларингологічному відділенні Львівської обласної клінічної лікарні. Ним керує головний лікар та депутат облради від партії "Європейська Солідарність".

Нагадаємо, у світі почали говорити про можливу нову пандемію, поки називаючи її Хворобою Х. І хоча це може статися через роки, лікарні вже готуються, аби реагувати оперативно. На це щомісяця держава витрачає понад один мільйон гривень.

війна
лікарні
швидка допомога
Україна
окупанти
Росія

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