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В Минздраве рассказали, сколько медучреждений уничтожили россияне в Украине за два года войны

20 февраля 2024 05:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Минздраве рассказали, сколько медучреждений уничтожили россияне в Украине за два года войны
Женщина возле поврежденного здания больницы. Фото иллюстративное: Сорока
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

С начала полномасштабного вторжения России в Украину захватчиками было повреждено 1525 медицинских учреждений. Кроме того, 197 больниц и поликлиник были полностью разрушены.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Россия уничтожает украинские медучреждения

«Уже почти два года российская армия ежедневно обстреливает украинскую гражданскую инфраструктуру, в том числе и медицинскую. и восстановлению не подлежат", — говорится в сообщении Минздрава.

В Министерстве также отметили, что наибольшие потери понесли медучреждения Харьковщины, Донетчины, Николаевщины, Киевщины, Черниговщины, Днепровщины, Херсонщины, Запорожья.

В полном объеме получить информацию о степени разрушения медицинских учреждений на временно оккупированных территориях невозможно.

Также российские захватчики повредили 103 автомобиля экстренной медицинской помощи, а также уничтожили 258 и захватили 125 карет скорой помощи.

Ранее мы рассказывали, что в сети показали ужасающие условия в отоларингологическом отделении Львовской областной клинической больницы. Им руководит главврач и депутат облсовета от партии "Европейская Солидарность".

Напомним, в мире начали говорить о возможной новой пандемии, пока называя ее Болезнью Х. И хотя это может произойти через годы, больницы уже готовятся, чтобы оперативно реагировать. На это ежемесячно государство тратит более одного миллиона гривен.

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Украина
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Россия

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