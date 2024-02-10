В Міноборони США пояснили, чому перемога України відповідає інтересам усього світу

Селеста Волландер. Фото ілюстративне: Zaxid.net

Помічник міністра оборони Сполучених Штатів з питань міжнародної безпеки Селесте Волландер заявила під час зустрічі з президентом Фонду захисту демократій Кліффордом Меєм, що допомога Україні впливає на глобальну ситуацію у світі. Окрім того, існування суверенної Української держави напряму відповідає інтересам США.

Про це повідомили у Міністерстві оборони США 9 лютого.

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Волландер заявила, що Сполучені Штати прагнуть зберегти суверенну, незалежну та безпечну Україну. При цьому вона додала, що український народ не хоче перебувати під владою росіян і бореться за свою свободу.

"Ми хочемо, щоб український народ міг жити європейським життям, яке він обрав", — сказала вона під час дискусії.

При цьому Волландер наголосила, що підтримка США стосується не тільки України.

"Наша підтримка стосується міжнародного порядку, який забезпечує безпеку всіх країн і всього населення, включаючи Росію", — сказала вона.

Путін хоче змінити світобудову

Вона додала, що Путін прагне "подрібнити" міжнародний порядок і хоче, щоб великі країни могли домінувати над меншими сусідами.

Дії Росії мають наслідки в усьому світі, сказала вона.

"Це питання не лише європейської безпеки, це питання глобальної безпеки", — сказав Валландер.

Раніше ми повідомляли, що президент США Джо Байден заявив, що відмова Конгресу у забезпеченні фінансування для України буде рівносильною "майже злочинній зневазі" обов'язків.

Нагадуємо, що Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував за розгляд фінансового пакета для України у п'ятницю, 9 лютого. Загальна сума допомоги становить 95,3 млрд доларів.