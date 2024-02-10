В Минобороны США объяснили, почему победа Украины отвечает интересам всего мира
Помощник министра обороны Соединенных Штатов по вопросам международной безопасности Селесте Уолландер заявила во время встречи с президентом Фонда защиты демократий Клиффордом Мэем, что помощь Украине влияет на глобальную ситуацию в мире. Кроме того, существование суверенного Украинского государства напрямую отвечает интересам США.
Об этом сообщили в Министерстве обороны США 9 февраля.
США заинтересованы в независимой Украине
Уолландер заявила, что Соединенные Штаты стремятся сохранить суверенную, независимую и безопасную Украину. При этом она добавила, что украинский народ не хочет находиться во власти россиян и борется за свою свободу.
"Мы хотим, чтобы украинский народ мог жить европейской жизнью, которую он избрал" , — сказала она во время дискуссии.
При этом Волландер подчеркнула, что поддержка США касается не только Украины.
"Наша поддержка касается международного порядка, обеспечивающего безопасность всех стран и всего населения, включая Россию", — сказала она.
Путин хочет изменить мироздание
Она добавила, что Путин стремится "измельчить" международный порядок и хочет, чтобы большие страны могли доминировать над меньшими соседями.
Действия России имеют последствия по всему миру, сказала она.
"Это вопрос не только европейской безопасности, это вопрос глобальной безопасности", — сказал Валландер.
Ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден заявил, что отказ Конгресса в обеспечении финансирования для Украины будет равносильным "почти преступному пренебрежению" обязанностей.
Напомним, что Сенат Соединенных Штатов Америки проголосовал за рассмотрение финансового пакета для Украины в пятницу, 9 февраля. Общая сумма пособия составляет 95,3 млрд долларов.
Читайте Новини.LIVE!