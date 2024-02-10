В Минобороны США объяснили, почему победа Украины отвечает интересам всего мира

Селесте Уолландер Фото иллюстративное: Zaxid.net

Помощник министра обороны Соединенных Штатов по вопросам международной безопасности Селесте Уолландер заявила во время встречи с президентом Фонда защиты демократий Клиффордом Мэем, что помощь Украине влияет на глобальную ситуацию в мире. Кроме того, существование суверенного Украинского государства напрямую отвечает интересам США.

Об этом сообщили в Министерстве обороны США 9 февраля.

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Уолландер заявила, что Соединенные Штаты стремятся сохранить суверенную, независимую и безопасную Украину. При этом она добавила, что украинский народ не хочет находиться во власти россиян и борется за свою свободу.

"Мы хотим, чтобы украинский народ мог жить европейской жизнью, которую он избрал" , — сказала она во время дискуссии.

При этом Волландер подчеркнула, что поддержка США касается не только Украины.

"Наша поддержка касается международного порядка, обеспечивающего безопасность всех стран и всего населения, включая Россию", — сказала она.

Путин хочет изменить мироздание

Она добавила, что Путин стремится "измельчить" международный порядок и хочет, чтобы большие страны могли доминировать над меньшими соседями.

Действия России имеют последствия по всему миру, сказала она.

"Это вопрос не только европейской безопасности, это вопрос глобальной безопасности", — сказал Валландер.

Ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден заявил, что отказ Конгресса в обеспечении финансирования для Украины будет равносильным "почти преступному пренебрежению" обязанностей.

Напомним, что Сенат Соединенных Штатов Америки проголосовал за рассмотрение финансового пакета для Украины в пятницу, 9 февраля. Общая сумма пособия составляет 95,3 млрд долларов.