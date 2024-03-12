В Кривому Розі лунають вибухи — що сталося
В Кривому Розі пролунали потужні вибухи. Повідомляється, що на місто насувається російська керована авіаракета Х-59 "Ґедзь".
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Вибухи в Кривому Розі
За попереднім повідомленням, на місто летіла російська керована авіаракета Х-59. Ймовірно, запуск було здійснено з важкого винищувача Су-35.
Вибухи в місті підтверджує міський голова Олександр Вілкул.
Cтаном на 18:57 карта повітряних тривог виглядає так:
Нагадаємо, сьогодні вибухи пролунали в тимчасово окупованому Бердянську поблизу аеродрому, де розташована фронтова авіація та гелікоптери ворога.
Неспокійно було і в Харкові: в місті лунали вибухи через застосування балістичних ракет.
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