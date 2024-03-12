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В Кривому Розі лунають вибухи — що сталося

12 березня 2024 18:47
оновлено: 19:03
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Кривому Розі лунають вибухи — що сталося
Російський важкий винищувач Су-34 з ракетами Х-59. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Кривому Розі пролунали потужні вибухи. Повідомляється, що на місто насувається російська керована авіаракета Х-59 "Ґедзь". 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ

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Вибухи в Кривому Розі

За попереднім повідомленням, на місто летіла російська керована авіаракета Х-59. Ймовірно, запуск було здійснено з важкого винищувача Су-35. 

В Кривому Розі лунають вибухи — що сталося
Джерело: Telegram

Вибухи в місті підтверджує міський голова Олександр Вілкул.

В Кривому Розі лунають вибухи — що сталося
Джерело: Telegram

 Cтаном на 18:57 карта повітряних тривог виглядає так:

В Кривому Розі лунають вибухи — що сталося
Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні вибухи пролунали в тимчасово окупованому Бердянську поблизу аеродрому, де розташована фронтова авіація та гелікоптери ворога. 

Неспокійно було і в Харкові: в місті лунали вибухи через застосування балістичних ракет. 

вибух

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