В Кривом Роге раздаются взрывы — что произошло

Российский тяжелый истребитель Су-34 с ракетами Х-59. Фото: росСМИ

В Кривом Роге раздались мощные взрывы. Сообщается, что на город надвигается российская управляемая авиаракета Х-59 "Овод".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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По предварительному сообщению, на город летела российская управляемая авиаракета Х-59. Вероятно, запуск был произведен из тяжелого истребителя Су-35.

Источник: Telegram

Взрывы в городе подтверждает городской голова Александр Вилкул.

Источник: Telegram

По состоянию на 18:57 карта воздушных тревог выглядит так:

Источник: alerts.in.ua

Напомним, сегодня взрывы прогремели во временно оккупированном Бердянске вблизи аэродрома, где находится фронтовая авиация и вертолеты врага.

Неспокойно было и в Харькове: в городе раздавались взрывы из-за применения баллистических ракет.