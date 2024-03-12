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В Кривом Роге раздаются взрывы — что произошло

12 марта 2024 18:47
обновлено: 19:03
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Кривом Роге раздаются взрывы — что произошло
Российский тяжелый истребитель Су-34 с ракетами Х-59. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Кривом Роге раздались мощные взрывы. Сообщается, что на город надвигается российская управляемая авиаракета Х-59 "Овод".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Взрывы в Кривом Роге

По предварительному сообщению, на город летела российская управляемая авиаракета Х-59. Вероятно, запуск был произведен из тяжелого истребителя Су-35.

В Кривом Роге раздаются взрывы — что произошло
Источник: Telegram

Взрывы в городе подтверждает городской голова Александр Вилкул.

В Кривом Роге раздаются взрывы — что произошло
Источник: Telegram

По состоянию на 18:57 карта воздушных тревог выглядит так:

В Кривом Роге раздаются взрывы — что произошло
Источник: alerts.in.ua

Напомним, сегодня взрывы прогремели во временно оккупированном Бердянске вблизи аэродрома, где находится фронтовая авиация и вертолеты врага.

Неспокойно было и в Харькове: в городе раздавались взрывы из-за применения баллистических ракет.

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