В Кривом Роге раздаются взрывы — что произошло
В Кривом Роге раздались мощные взрывы. Сообщается, что на город надвигается российская управляемая авиаракета Х-59 "Овод".
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Взрывы в Кривом Роге
По предварительному сообщению, на город летела российская управляемая авиаракета Х-59. Вероятно, запуск был произведен из тяжелого истребителя Су-35.
Взрывы в городе подтверждает городской голова Александр Вилкул.
По состоянию на 18:57 карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, сегодня взрывы прогремели во временно оккупированном Бердянске вблизи аэродрома, где находится фронтовая авиация и вертолеты врага.
Неспокойно было и в Харькове: в городе раздавались взрывы из-за применения баллистических ракет.
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