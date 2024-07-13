Контрнаступ українських військ — в ISW заявили про оцінки та перспективи

Українські військові на фронті. Фото: MinistryofDefenceUA

Українські війська продовжують активно оборонятися та здійснювати локальні контратаки, хоча масштабний контрнаступ можливий не раніше 2025 року. Західна допомога відіграє ключову роль у стабілізації фронту та підготовці нових бригад для підтримки українських зусиль і можливості контратакувати.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW) у п'ятницю, 12 липня.

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За даними ISW, українські війська продовжують активно оборонятися та здійснювати локальні контратаки проти російських сил. Західні та американські офіційні особи прогнозують, що протягом наступних шести місяців (до січня 2025 року) українські сили будуть утримувати свої позиції, не маючи можливості провести масштабну контрнаступальну операцію до 2025 року.

"Високопоставлений чиновник з питань оборони США заявив, що українські сили залишатимуться в обороні протягом наступних шести місяців і, що російські сили не зможуть досягти значних успіхів у цей період", — йдеться у звіті.

ISW також вважає, що російські сили наразі не мають можливостей для оперативно значних успіхів в Україні, а стратегія лідера Росії Володимира Путіна передбачає поступове просування, а не швидкі маневри.

Наразі Україна активно вирішує свої проблеми з живою силою та формує кілька нових бригад. Західна допомога у сфері безпеки, яка потрібна для оснащення цих бригад, відіграє ключову роль у підтримці українських контратак. Прибуття цієї допомоги дозволило українським силам стабілізувати критичні ділянки фронту та здійснити успішні локалізовані контратаки в північній Харківській області та в напрямку Кремінної.

Інститут вивчення війни прогнозує, що українські сили зможуть збільшити масштаб та регулярність своїх контратак у наступні місяці, оскільки додаткова західна допомога прибуде на лінію фронту, а Україна продовжить нарощувати резерви та нові бригади.

"Наразі росіяни намагаються підтримувати послідовний наступальний тиск на Україну, щоб змусити ЗСУ залучити живу силу та війська до оборонних операцій замість накопичення цих ресурсів для контрнаступальних операцій. РФ намагається досягти цього ефекту шляхом послідовних наступальних операцій по всій східній і північно-східній Україні, які розтягують українські сили, але, незважаючи на це, ЗСУ використовують свої можливості та вразливі місця Росії для проведення тактичних контратак", — йдеться у звіті.

Хоча українські сили вже провели кілька успішних контрнаступальних операцій, ці дії не є єдиною можливістю для звільнення територій. Менші за масштабом операції також можуть створити можливості для досягнення оперативно важливих цілей. Вони дозволять Україні швидше почати підривати здатність Росії використовувати ініціативу на всьому театрі воєнних дій і швидше зменшити певний тиск на українські сили.

Однак ці українські операції не обов'язково мають бути окремими широкомасштабними зусиллями, натомість вони можуть бути серією складних контрнаступальних операцій, що відбуватимуться наприкінці 2024 і впродовж 2025 року.

Нагадаємо, деякі американські урядовці вважають, що Україні для завершення війни не потрібно звільняти свої окуповані території. Водночас президент Росії Володимир Путін чітко заявляв, що Росія не припинить вогонь на будь-яких умовах, доки Україна не капітулює.

Раніше ми писали, що Україна не може озброїти нові бригади в армії через недостатню допомогу від Заходу.