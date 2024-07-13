Контрнаступление украинских войск — в ISW заявили об оценках и перспективах

Украинские военные на фронте. Фото: MinistryofDefenceUA

Украинские войска продолжают активно обороняться и осуществлять локальные контратаки, хотя масштабное контрнаступление возможно не ранее 2025 года. Западная помощь играет ключевую роль в стабилизации фронта и подготовке новых бригад для поддержки украинских усилий и возможности контратаковать.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW) в пятницу, 12 июля.

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Контратаки украинских войск

По данным ISW, украинские войска продолжают активно обороняться и осуществлять локальные контратаки против российских сил. Западные и американские официальные лица прогнозируют, что в течение следующих шести месяцев (до января 2025) украинские силы будут удерживать свои позиции, не имея возможности провести масштабную контрнаступательную операцию до 2025 года.

"Высокопоставленный чиновник по вопросам обороны США заявил, что украинские силы будут оставаться в обороне в течение следующих шести месяцев и что российские силы не смогут добиться значительных успехов в этот период" , — говорится в отчете.

ISW также считает, что у российских сил пока нет возможностей для оперативно значительных успехов в Украине, а стратегия лидера России Владимира Путина предполагает постепенное продвижение, а не быстрые маневры.

Украина активно решает свои проблемы с живой силой и формирует несколько новых бригад. Западная помощь в сфере безопасности, необходимая для оснащения этих бригад, играет ключевую роль в поддержке украинских контратак. Прибытие этой помощи позволило украинским силам стабилизировать критические участки фронта и успешные локализованные контратаки в северной Харьковской области и в направлении Кременной.

Институт изучения войны прогнозирует, что украинские силы смогут увеличить масштаб и регулярность своих контратак в следующие месяцы, поскольку дополнительная западная помощь прибудет на линию фронта, а Украина продолжит наращивать резервы и новые бригады.

"Сейчас россияне пытаются поддерживать последовательное наступательное давление на Украину, чтобы заставить ВСУ привлечь живую силу и войска к оборонным операциям вместо накопления этих ресурсов для контрнаступательных операций. РФ пытается добиться этого эффекта путем последовательных наступательных операций по всей восточной и северо-восточной Украине, которые растягивают украинские силы, но, несмотря на это, ВСУ используют свои возможности и уязвимые места России для проведения тактических контратак" , — говорится в отчете.

Хотя украинские силы уже провели несколько успешных контрнаступательных операций, эти действия не единственная возможность для освобождения территорий. Меньшие по масштабу операции могут создать возможности для достижения оперативно важных целей. Они позволят Украине быстрее начать взрывать способность России использовать инициативу на всем театре военных действий и быстрее снизить определенное давление на украинские силы.

Однако эти украинские операции не обязательно должны быть отдельными широкомасштабными усилиями, они могут быть серией сложных контрнаступательных операций, которые будут проходить в конце 2024 и в течение 2025 года.

Напомним, некоторые американские чиновники считают, что Украине для завершения войны не нужно освобождать свои оккупированные территории. В то же время, президент России Владимир Путин четко заявлял, что Россия не прекратит огонь на любых условиях, пока Украина не капитулирует.

Ранее мы писали, что Украина не может вооружить новые бригады в армии из-за недостаточной помощи от Запада.