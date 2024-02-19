В ISW розповіли, як затримка допомоги від Заходу допомагає Росії на фронті

Військова допомога Україні. Фото: Армія Inform

Затримка західної військової допомоги для України дозволила росіянам розпочати наступальні дії на кількох ділянках фронту. Окупаційна армія скористалася ситуацією та намагається чинити тиск на українських військових.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як затримка допомоги від Заходу допомагає Росії на фронті

Аналітики кажуть, що затримка західної допомоги Україні в сфері безпеки, ймовірно, допомагає Росії розпочинати опортуністичні наступальні операції на кількох ділянках лінії фронту, щоб чинити тиск на українські війська на багатьох напрямках. Так, наразі росіяни здійснюють щонайменше три наступальні дії:

вздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема в напрямках Куп’янська та Лиману;

в Авдіївці та навколо неї;

поблизу Роботиного на заході Запорізької області.

"Після виведення українських військ з Авдіївки та подальших заяв Росії про контроль над усією Авдіївкою, ISW та кілька українських і західних джерел оцінили, що затримки з західною допомогою, а саме артилерійськими боєприпасами та критично важливими системами протиповітряної оборони, завадили українським військам під час наступу РФ в Авдіївці", — йдеться у звіті.

Крім того, зазначається, що критична нестача українського обладнання, наданого Заходом, і побоювання повного припинення військової допомоги США змусили українські війська розміщувати війська по всьому фронту, що, ймовірно, спонукало російські сили використовувати ситуацію та розпочати обмежені наступальні операції за межами району Авдіївки, які вони робили на ділянці кордону Харків — Луганська область з початку січня 2024 року та на заході Запорізької області за останні 48 годин.

"Ці російські наступальні зусилля, ймовірно, завадять українським силам підготувати особовий склад і техніку для поновлення контрнаступальних операцій, підкреслюючи оперативні недоліки, яких Україна зазнає, якщо вона просто окопається та намагатиметься захищатися до кінця 2024 року, як стверджують деякі західні держави та аналітики", — вважають в ISW.

Нагадаємо, 16 січня українське військове командування ухвалило рішення про виведення військ з території Авдіївки. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає, що причиною цьому стала нестача боєприпасів та скорочення запасів, і звинуватив Конгрес у бездіяльності.

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ вийшли з міста через послаблення військової допомоги нашій державі. Однак, за його словами, ми все повернемо.

Додамо, в Інституті вивчення війни пояснили, як Росія змогла захопити Авдіївку.