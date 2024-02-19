В ISW рассказали, как задержка помощи от Запада помогает России на фронте

Военная помощь Украине. Фото: Армия Inform

Задержка западной военной помощи для Украины позволила россиянам приступить к наступательным действиям на нескольких участках фронта. Оккупационная армия воспользовалась ситуацией и пытается оказывать давление на украинских военных.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как задержка помощи от Запада помогает России на фронте

Аналитики говорят, что задержка западной помощи Украине в сфере безопасности, вероятно, помогает России начинать оппортунистические наступательные операции на нескольких участках линии фронта, чтобы оказывать давление на украинские войска по многим направлениям. Так, россияне совершают по меньшей мере три наступательных действия:

вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности, в направлениях Купянска и Лимана;

в Авдеевке и вокруг нее;

вблизи Работино на западе Запорожской области.

"После вывода украинских войск из Авдеевки и последующих заявлений России о контроле всей Авдеевки, ISW и несколько украинских и западных источников оценили, что задержки с западной помощью, а именно артиллерийскими боеприпасами и критически важными системами противовоздушной обороны, помешали украинским войскам во время наступления РФ в Авдеевке", — говорится в отчете.

Кроме того, отмечается, что критическая нехватка украинского оборудования, предоставленного Западом, и опасения полного прекращения военной помощи США заставили украинские войска размещать войска по всему фронту, что, вероятно, побудило российские силы использовать ситуацию и начать ограниченные наступательные операции за пределами района Авдеевки, которые они производились на участке границы Харьков — Луганская область с начала января 2024 года и на западе Запорожской области за последние 48 часов.

"Эти российские наступательные усилия, вероятно, помешают украинским силам подготовить личный состав и технику для возобновления контрнаступательных операций, подчеркивая оперативные недостатки, которые Украина испытывает, если она просто окопается и будет пытаться защищаться до конца 2024 года, как утверждают некоторые западные государства и аналитики", — считают в ISW.

Напомним, 16 января украинское военное командование приняло решение о выводе войск с территории Авдеевки. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает, что причиной тому стал недостаток боеприпасов и сокращение запасов и обвинил Конгресс в бездействии.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ вышли из города из-за ослабления военной помощи нашему государству. Однако по его словам, мы все вернем.

Добавим, в Институте изучения войны объяснили, как Россия смогла захватить Авдеевку.