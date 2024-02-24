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В ISW оценили вероятность нападения РФ на Украину из Приднестровья

24 февраля 2024 08:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ISW оценили вероятность нападения РФ на Украину из Приднестровья
Оперативная группа российских войск в Приднестровье. Фото: Wikimedia Commons
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Группировка российских войск, которая сосредоточена в Приднестровье, не представляет для Украины военной угрозы. В Украине считают, что такие "вбросы" совершены для того, чтобы "расшатать информационное пространство".

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Какова вероятность нападения РФ на Украину из Приднестровья

В отчете говорится, что украинские официальные лица заявили, что вероятность наземного нападения России на Украину из Приднестровья является низкой после сообщений о том, что власти Приднестровья могут созвать или организовать референдум по присоединению к России 28 февраля.

Так, руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк 23 февраля сказала, что заявления о том, что приднестровские власти будут призывать к российской аннексии, преследуют цель "расшатать" информационное пространство и создать социально-политическое напряжение. Кроме того, спикер Главного управления военной разведки Украины Андрей Юсов заявил, что информация о том, что власти Приднестровья будут призывать к аннексии России, "неподтверждена".

"ISW не заметила никаких признаков того, что ограниченная российская группировка сил в Приднестровье может попытаться провести наземные операции, которые могли бы угрожать Украине, и ISW не считает, что эта группировка сил способна начать значимую наземную операцию против Украины", — считают аналитики.

Напомним, непризнанное Приднестровье планирует обратиться в Российскую Федерацию с просьбой стать их частью. Уже 28 февраля в своем обращении это должен объявить кремлевский диктатор Владимир Путин.

Также мы писали, что заместитель председателя Совбеза РФ Медведев заговорил о том, что город Одесса должен быть оккупирован. Аргументировал свое мнение российский политик тем, что одесситы говорят по-русски.

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Приднестровье
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Россия

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