В ISW оценили вероятность нападения РФ на Украину из Приднестровья

Оперативная группа российских войск в Приднестровье. Фото: Wikimedia Commons

Группировка российских войск, которая сосредоточена в Приднестровье, не представляет для Украины военной угрозы. В Украине считают, что такие "вбросы" совершены для того, чтобы "расшатать информационное пространство".

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Какова вероятность нападения РФ на Украину из Приднестровья

В отчете говорится, что украинские официальные лица заявили, что вероятность наземного нападения России на Украину из Приднестровья является низкой после сообщений о том, что власти Приднестровья могут созвать или организовать референдум по присоединению к России 28 февраля.

Так, руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк 23 февраля сказала, что заявления о том, что приднестровские власти будут призывать к российской аннексии, преследуют цель "расшатать" информационное пространство и создать социально-политическое напряжение. Кроме того, спикер Главного управления военной разведки Украины Андрей Юсов заявил, что информация о том, что власти Приднестровья будут призывать к аннексии России, "неподтверждена".

"ISW не заметила никаких признаков того, что ограниченная российская группировка сил в Приднестровье может попытаться провести наземные операции, которые могли бы угрожать Украине, и ISW не считает, что эта группировка сил способна начать значимую наземную операцию против Украины", — считают аналитики.

Напомним, непризнанное Приднестровье планирует обратиться в Российскую Федерацию с просьбой стать их частью. Уже 28 февраля в своем обращении это должен объявить кремлевский диктатор Владимир Путин.

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