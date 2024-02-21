У ДПСУ розповіли, скільки українських вантажівок застрягли у чергах в Польщі
Станом на сьогодні у чергах на території Польщі перебуває 2500 українських вантажівок. Кордон перетинає не більше двох-трьох вантажівок на годину.
Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у середу, 21 лютого.
Тисячі вантажівок застрігли на кордоні
"Лише 1-3 вантажівки за годину можуть перетнути польсько-український кордон", — повідомили в ДПСУ.
Також Демченко розповів, що на КПП "Ягодин" та "Шегині" протестувальники відмовляються пропускати вантажівки, які слідують з України.
Він наголосив, що поляки продовжують блокувати шість КПП — "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині", "Краківець".
Окрім того, фермери розширили протест і кілька годин не пропускали не тільки вантажівки, а й легковики та автобуси.
Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежено або повністю заблоковано.
Під час протесту один з польських фермерів розмістив плакат, на якому написано заклик до російського диктатора Володимира Путіна "розібратися з Україною і Брюсселем".
Однак польські правоохоронці оперативно відреагували на ситуацію та покарали любителя путінського режиму.
Того ж дня розпочався мирний мітинг українських перевізників на польському кордоні у відповідь на дії аграріїв сусідньої країни.
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