У ДПСУ розповіли, скільки українських вантажівок застрягли у чергах в Польщі

Протест українських перевізників. Фото: "Суспільне"

Станом на сьогодні у чергах на території Польщі перебуває 2500 українських вантажівок. Кордон перетинає не більше двох-трьох вантажівок на годину.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у середу, 21 лютого.

Тисячі вантажівок застрігли на кордоні

"Лише 1-3 вантажівки за годину можуть перетнути польсько-український кордон", — повідомили в ДПСУ.

Також Демченко розповів, що на КПП "Ягодин" та "Шегині" протестувальники відмовляються пропускати вантажівки, які слідують з України.

Він наголосив, що поляки продовжують блокувати шість КПП — "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині", "Краківець".

Окрім того, фермери розширили протест і кілька годин не пропускали не тільки вантажівки, а й легковики та автобуси.

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежено або повністю заблоковано.

Під час протесту один з польських фермерів розмістив плакат, на якому написано заклик до російського диктатора Володимира Путіна "розібратися з Україною і Брюсселем".

Однак польські правоохоронці оперативно відреагували на ситуацію та покарали любителя путінського режиму.

Того ж дня розпочався мирний мітинг українських перевізників на польському кордоні у відповідь на дії аграріїв сусідньої країни.